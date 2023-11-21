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بنك الخليج الدولي - السعودية يتعاون مع جمعية (عيني) لإعادة التدوير التعاونية

11/21/2023 7:08:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقّع‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬ ‭ ‬السعودية‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬عيني‭ ‬لإعادة‭ ‬التدوير‭ ‬التعاونية؛‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الجمعية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬مواد‭ ‬البنك‭ ‬المستهلكة،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬البنك‭ ‬للاستدامة‭ ‬وجهوده‭ ‬لتقليل‭ ‬النفايات‭ ‬وإدارتها‭ ‬وتقليل‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭ ‬لعملياته‭. ‬وستدير‭ ‬الجمعية‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬البنك‭ ‬بالخبر‭ ‬والرياض‭ ‬وجدة‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬والمعدنية‭ ‬والورقية‭ ‬وإعادة‭ ‬تدويرها‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ (‬عيني‭) ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لعمليات‭ ‬المجموعة،‭ ‬مشاري‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬العتيبي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بنكاً‭ ‬مسؤولًا‭ ‬يتبنى‭ ‬بدائل‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬عملياته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬تسهم‭ ‬إيجابياً‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المناخ‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وغايات‭ ‬الاستدامة‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

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