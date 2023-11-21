بنك الخليج الدولي - السعودية يتعاون مع جمعية (عيني) لإعادة التدوير التعاونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ (‬عيني‭) ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لعمليات‭ ‬المجموعة،‭ ‬مشاري‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬العتيبي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بنكاً‭ ‬مسؤولًا‭ ‬يتبنى‭ ‬بدائل‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬عملياته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬تسهم‭ ‬إيجابياً‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المناخ‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وغايات‭ ‬الاستدامة‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬