نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء..خالد بن عبدالله يحضر احتفال السفارة العمانية بالعيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين مساء أمس، وذلك بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد لسلطنة عمان.
ولدى وصوله موقع الحفل، يرافقه عدد من أصحاب الوزراء، كان في مقدمة مستقبليه السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، حيث نقل بهذه المناسبة تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عمان، وإلى أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، وإلى الشعب العماني الكريم.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الترابط القوي والتلاحم الوثيق اللذين يجمعان مملكة البحرين وسلطنة عُمان الشقيقة، يعكسان عمقاً ضارباً في جذور التاريخ لعلاقات قائمة على الإخاء والمودة والتكاتف، والتي تعززت في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة سلطان عمان.
ولفت إلى أن العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين أسهمت في تدعيم أوجه العمل المشترك والتعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية وغيرها، والتي تترجمها النتائج الطيبة التي تحققها اللجنة الوزارية المشتركة البحرينية العمانية، والتي تجسد حرص البلدين على تعزيز مستويات التنسيق بينهما بما يعود بالنفع والخير عليهما.
كما نوَّه بما تشهده سلطنة عمان من إنجازات تنموية وحضارية، ومظاهر عمرانية فريدة، وبدورها الريادي في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك، سائلاً المولى العلي القدير أن يمنَّ على عمان بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، وأن يديم على البلدين والشعبين الشقيقين نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتيهما الحكيمتين.
من جانبه، أعرب السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين، عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه من حرص واهتمام دائم بالدفع قدماً بالعلاقات الراسخة والمتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
كما أعرب عن تقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء لتشريفه الحفل، منوهاً بما تشهده العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات، في ظل الاهتمام والرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم.
MENAFN21112023000055011008ID1107467651
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.