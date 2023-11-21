نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء..خالد بن عبدالله يحضر احتفال السفارة العمانية بالعيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولدى‭ ‬وصوله‭ ‬موقع‭ ‬الحفل،‭ ‬يرافقه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الوزراء،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبليه‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تهاني‭ ‬وتبريكات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬سلطان‭ ‬عمان،‭ ‬وإلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬محمود‭ ‬آل‭ ‬سعيد،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وإلى‭ ‬الشعب‭ ‬العماني‭ ‬الكريم‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الترابط‭ ‬القوي‭ ‬والتلاحم‭ ‬الوثيق‭ ‬اللذين‭ ‬يجمعان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬يعكسان‭ ‬عمقاً‭ ‬ضارباً‭ ‬في‭ ‬جذور‭ ‬التاريخ‭ ‬لعلاقات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الإخاء‭ ‬والمودة‭ ‬والتكاتف،‭ ‬والتي‭ ‬تعززت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تدعيم‭ ‬أوجه‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لاسيما‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والسياحية‭ ‬وغيرها،‭ ‬والتي‭ ‬تترجمها‭ ‬النتائج‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬البحرينية‭ ‬العمانية،‭ ‬والتي‭ ‬تجسد‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬التنسيق‭ ‬بينهما‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬عليهما‭.‬

كما‭ ‬نوَّه‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬تنموية‭ ‬وحضارية،‭ ‬ومظاهر‭ ‬عمرانية‭ ‬فريدة،‭ ‬وبدورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬المشترك،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يمنَّ‭ ‬على‭ ‬عمان‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة‭ ‬والازدهار،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتيهما‭ ‬الحكيمتين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬دائم‭ ‬بالدفع‭ ‬قدماً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬والمتينة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتشريفه‭ ‬الحفل،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭.‬