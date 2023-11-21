-->

Wednesday, 22 November 2023 06:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء..خالد بن عبدالله يحضر احتفال السفارة العمانية بالعيد الوطني

11/21/2023 7:08:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أناب‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬سفارة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬الثالث‭ ‬والخمسين‭ ‬المجيد‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

ولدى‭ ‬وصوله‭ ‬موقع‭ ‬الحفل،‭ ‬يرافقه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الوزراء،‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبليه‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تهاني‭ ‬وتبريكات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬سلطان‭ ‬عمان،‭ ‬وإلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬السيد‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬محمود‭ ‬آل‭ ‬سعيد،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وإلى‭ ‬الشعب‭ ‬العماني‭ ‬الكريم‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الترابط‭ ‬القوي‭ ‬والتلاحم‭ ‬الوثيق‭ ‬اللذين‭ ‬يجمعان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬يعكسان‭ ‬عمقاً‭ ‬ضارباً‭ ‬في‭ ‬جذور‭ ‬التاريخ‭ ‬لعلاقات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الإخاء‭ ‬والمودة‭ ‬والتكاتف،‭ ‬والتي‭ ‬تعززت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تدعيم‭ ‬أوجه‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لاسيما‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والسياحية‭ ‬وغيرها،‭ ‬والتي‭ ‬تترجمها‭ ‬النتائج‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬البحرينية‭ ‬العمانية،‭ ‬والتي‭ ‬تجسد‭ ‬حرص‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مستويات‭ ‬التنسيق‭ ‬بينهما‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬عليهما‭.‬

كما‭ ‬نوَّه‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬تنموية‭ ‬وحضارية،‭ ‬ومظاهر‭ ‬عمرانية‭ ‬فريدة،‭ ‬وبدورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬المشترك،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يمنَّ‭ ‬على‭ ‬عمان‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والرفعة‭ ‬والازدهار،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتيهما‭ ‬الحكيمتين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬البوسعيدي،‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬دائم‭ ‬بالدفع‭ ‬قدماً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الراسخة‭ ‬والمتينة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لتشريفه‭ ‬الحفل،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭.‬

MENAFN21112023000055011008ID1107467651

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث