وزيرة ((الإسكان)) تلتقي مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل مشترك مع الدكتور عبدالله يوسف طالب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وخلال الاجتماع أثنت الوزيرة على جهود المجلس
في تسهيل إجراءات تسجيل المهندسين العاملين تحت مظلة الوزارة، ما يعكس جهودهم في الارتقاء بالمهندس البحريني وتنظيم ممارسات هذا القطاع الحيوي في المملكة.
كما تم بحث سبل تنسيق العمل المشترك بين الجانبين، وتفعيل التعاون مع المكاتب الهندسية البحرينية بالقطاع الخاص.
من جانبه أشاد الدكتور عبدالله يوسف طالب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بدعم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لجهود وبرامج المجلس، مشيراً إلى أهمية تفعيل المزيد من سبل التعاون المشتركة بما يسهم في النهوض بالقطاع الهندسي
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