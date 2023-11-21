وزيرة ((الإسكان)) تلتقي مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

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‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أثنت‭ ‬الوزيرة‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المجلس

في‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬المهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الوزارة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمهندس‭ ‬البحريني‭ ‬وتنظيم‭ ‬ممارسات‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

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‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تنسيق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬وتفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬البحرينية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬طالب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬بدعم‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لجهود‭ ‬وبرامج‭ ‬المجلس،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشتركة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬الهندسي