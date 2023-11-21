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مجلس الدفاع الخليجي يبحث تقوية الترابط والتنسيق الأخوي المشترك

11/21/2023 7:08:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬الدفاع‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬للدورة‭ ‬العشرين‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المشترك،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬المشترك‭ ‬ومتابعة‭ ‬جميع‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬توثيق‭ ‬عرى‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وتقوية‭ ‬الترابط‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأخوي‭ ‬المشترك‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بتلك‭ ‬الجهود‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬لدعم‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭.‬

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