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محافظ الجنوبية يترأس اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة استعدادات الاحتفاء بالأعياد الوطنية المجيدة

11/21/2023 7:08:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬تنسيقياً‭ ‬لمتابعة‭ ‬استعدادات‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬بحضور‭ ‬العقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬والمهندس‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬البوعينين‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والعقيد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬الرفاع،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمحافظة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬تحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬ومكانة‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬تتنوع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬تراثية‭ ‬وشعبية‭ ‬وترفيهية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بمستوى‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬نظير‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬للاستعدادات‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواصله‭ ‬المستمر‭ ‬لمناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

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