محافظ الجنوبية يترأس اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة استعدادات الاحتفاء بالأعياد الوطنية المجيدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬تحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬ومكانة‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬تتنوع‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬تراثية‭ ‬وشعبية‭ ‬وترفيهية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بمستوى‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬نظير‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬للاستعدادات‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواصله‭ ‬المستمر‭ ‬لمناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬