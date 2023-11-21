محافظ الجنوبية يترأس اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة استعدادات الاحتفاء بالأعياد الوطنية المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة استعدادات الاحتفاء بذكرى العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، والمهندس عيسى عبدالرحمن البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، والعقيد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة الرفاع، وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
وخلال اللقاء أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة حريصة على إقامة سلسلة من الفعاليات للاحتفاء بالأعياد الوطنية المجيدة، مؤكدا سموه أن هذه المناسبة العزيزة تحظى بأهمية ومكانة بالغة في نفوس الأهالي في جميع مناطق المحافظة الجنوبية، حيث تتنوع الاحتفالات بإقامة فعاليات تراثية وشعبية وترفيهية في جميع مناطق المحافظة الجنوبية، مشيداً سموه بمستوى الشراكة المجتمعية من قبل جميع الجهات المعنية.
من جانبهم عبر الحضور في ختام اللقاء عن خالص شكرهم وتقديرهم لجهود سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، نظير دعم سموه للاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية المجيدة، وذلك من خلال تواصله المستمر لمناقشة آخر المستجدات والفعاليات التي ستقام في نطاق المحافظة الجنوبية.
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