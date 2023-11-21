التمسك بمنح الموظف العام حق الحصول على سجل تجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واتفق‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬مع‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬مزايا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يشتت‭ ‬انتباهه‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬غير‭ ‬وظيفته،‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬التي‭ ‬نواجهها،‭ ‬فان‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬يفاقم‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المشكلة‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬سيحتفظ‭ ‬بوظيفته‭ ‬وأيضا‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬سجل‭ ‬تجاري‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬فرصتي‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬آخرين‭ ‬عاطلون‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

فيما‭ ‬اختلف‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الطرح،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬العدل‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ويساعد‭ ‬رب‭ ‬البيت‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬مدخول‭ ‬اخر‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬كما‭ ‬علق‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬بقوله‭: ‬إننا‭ ‬نرى‭ ‬موظفين‭ ‬حكوميين‭ ‬يمتلكون‭ ‬سجلات‭ ‬تجارية‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬بأسمائهم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬نريد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬جعل‭ ‬هذه‭ ‬السجلات‭ ‬بأسمائهم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقنين‭ ‬هذا‭ ‬الامر،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الناجحة‭ ‬لموظفين‭ ‬سابقين‭ ‬تركوا‭ ‬وظائفهم‭ ‬وافسحوا‭ ‬المجال‭ ‬لآخرين‭ ‬وتفرغوا‭ ‬لمشاريعهم‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أشار‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬الى‭ ‬إمكانية‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬حول‭ ‬الحصول‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬متسائلا‭ ‬لماذا‭ ‬افترض‭ ‬راي‭ ‬الحكومة‭ ‬بالفساد‭ ‬وسوء‭ ‬النية،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ضبط‭ ‬لمعايير‭ ‬منح‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬للموظف‭ ‬العام،‭ ‬ضاربا‭ ‬مثلا‭ ‬بمنع‭ ‬منح‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬معينة‭ ‬للموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬وظيفة‭ ‬عامة‭ ‬تتعلق‭ ‬بتلك‭ ‬القطاعات‭.‬

وتطرق‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بأن‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬صاحب‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬فتح‭ ‬هذا‭ ‬السجل‭ ‬باسم‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬وتوفي‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬السجل‭ ‬باسمه‭ ‬ففي‭ ‬تلك‭ ‬الحالة‭ ‬سيكون‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الورثة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬صاحب‭ ‬المشروع‭ ‬وبالتالي‭ ‬يحدث‭ ‬إشكاليات‭ ‬قانونية‭.‬