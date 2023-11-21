مبادرات تمكين.. فرص واعدة للشباب3 مبادرات رئيسية تضع توظيف البحريني في القطاع الخاص أولوية

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«تمكين» يواصل جهوده لتحقيق أهداف 2023..

دعم أكثر من 10000 فرصة وظيفية في القطاع الخاص

دعم أكثر من 9000 فرصة تدريبية للبحرينيين

دعم أكثر من 4000 مؤسسة في القطاع الخاص





حظيت‭ ‬مبادرة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬بدعـم‭ ‬50‭ ‬ألـف‭ ‬فـرصـة‭ ‬لـلـتـوظيـف‭ ‬والـتـطـوّر‭ ‬الـوظـيـفـي‭ ‬لـلبحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بإشادات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وكذلك‭ ‬العاملين‭ ‬والعاملات‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬الأجور‭ ‬وطرح‭ ‬3‭ ‬مبـادرات‭ ‬رئيسيـة‭ ‬تشمل‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭.‬

واعتبروا‭ ‬أن‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬للبحرينيين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬وجعل‭ ‬البحريني‭ ‬خيارا‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬دعوا‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬كما‭ ‬دعوا‭ ‬الخريجين‭ ‬والعاطلين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬التخصصات‭ ‬للتسجيل‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البرامج،‭ ‬وتحدثوا‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬لكسب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬زيادة‭ ‬الراتب‭ ‬مستقبلا‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬الأخير‭ ‬التي‭ ‬طرحت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬يدعم‭ ‬الرواتب‭ ‬لحديثي‭ ‬التخرج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تدريبهم‭ ‬وأيضا‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭.‬





وحول‭ ‬دور‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬أوضحوا‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يساند‭ ‬ويدعم‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬وبقوة‭ ‬لأنه‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬الإحساس‭ ‬بالوطنية‭ ‬ومشاركة‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬البطالة‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬الضخمة‭ ‬والميزانيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬رصدت‭ ‬لها‭.‬

وأكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬لتوطين‭ ‬البحرينيين‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬عامل‭ ‬رئيسي‭ ‬لهذا‭ ‬التوجه‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭ ‬دعم‭ ‬الرواتب‭ ‬والتدريب‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنتين،‭ ‬وهذه‭ ‬المدة‭ ‬كافية‭ ‬لأي‭ ‬شركة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬محلية‭ ‬لأن‭ ‬تساعد‭ ‬نفسها‭ ‬وتنمي‭ ‬من‭ ‬أعمالها‭ ‬مع‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬المختلفة‭ ‬سواء‭ ‬للتدريب‭ ‬أو‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬المعدات‭ ‬وغيرها‭.‬

وتضمّنت‭ ‬المبادرات‭ ‬الجديدة‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬بحسب‭ ‬المؤهل‭ ‬كما‭ ‬يلي‭: ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للثانوية‭ ‬العامة‭ ‬350‭ ‬دينارًا،‭ ‬والحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للدبلوم‭ ‬430‭ ‬دينارًا،‭ ‬والحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للبكالوريوس‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬ورفع‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للدعم‭ ‬إلى‭ ‬800‭ ‬دينار،‭ ‬وتعديل‭ ‬فترة‭ ‬الخبرة‭ ‬للداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬شهرًا‭ ‬لتوسيع‭ ‬الفئات‭ ‬المستهدفة،‭ ‬وطلب‭ ‬دعم‭ ‬لزيادة‭ ‬أجور‭ ‬الموظفين‭ ‬المستفيدين‭ ‬حاليًا‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬مدة‭ ‬سنتين،‭ ‬وزيادة‭ ‬المكافآت‭ ‬المالية‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬دينار،‭ ‬واستحداث‭ ‬برامج‭ ‬لدعم‭ ‬التلمذة‭ ‬المهنية‭ ‬تشمل‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭.‬

وشملت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬زيادة‭ ‬أجور‭ ‬البحرينيين‭ ‬فـــي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لمن‭ ‬تقل‭ ‬أجورهم‭ ‬عن‭ ‬1500‭ ‬دينار‭ ‬حدًا‭ ‬أقصى‭ ‬300‭ ‬دينار،‭ ‬وتمديد‭ ‬فترة‭ ‬دعم‭ ‬الزيادة‭ ‬مدة‭ ‬24‭ ‬شهرًا،‭ ‬ورفع‭ ‬نسبة‭ ‬دعم‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬واسـتحداث‭ ‬مســار‭ ‬جديد‭ ‬لدعم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬للموظفين‭ ‬خلال‭ ‬انتقالهم‭ ‬بين‭ ‬مؤسســـات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مدة‭ ‬24‭ ‬شـــهرًا‭ ‬وبنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اسـتحداث‭ ‬مكافآت‭ ‬إضافية‭ ‬للموظفين‭ ‬المتدربين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامـــج‭ ‬الاحترافية‭ ‬والتخصصية‭ ‬لمن‭ ‬تقــل‭ ‬رواتبهم‭ ‬عن‭ ‬600‭ ‬دينار،‭ ‬والتوسّع‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬الاحترافية‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المهــارات‭ ‬المتخصصة‭ ‬بحيــث‭ ‬يصل‭ ‬الدعم‭ ‬إلـى‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬كلفة‭ ‬التدريب،‭ ‬وزيادة‭ ‬فتـــرة‭ ‬دعـــم‭ ‬الأجـــور‭ ‬للوظائـــف‭ ‬القياديـــة‭ ‬والتنفيـــذية‭ ‬الجديدة‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬شهرًا‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬شهرًا‭.‬

وشملت‭ ‬المبادرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تنميـــة‭ ‬مؤسســـات‭ ‬القطاع‭ ‬الخـــاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنويـــع‭ ‬الحلول‭ ‬المقدمة‭ ‬لتشمل‭ ‬المنح‭ ‬التحفيزية،‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التمويلية،‭ ‬والدعم‭ ‬الاستشاري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مسارات‭ ‬الدعم‭ ‬واستحداث‭ ‬منح‭ ‬تحفيزية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬أهدافًا‭ ‬تنموية‭ ‬تتضمن‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬نوعية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬والنمو‭ ‬المالي‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إنفاذًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭

‬وجّه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬بإطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسة‭ ‬تتضمن‭ ‬دعم‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬لهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬ليكونوا‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيس‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

ونص‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬الصادر‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬توظيف‭ ‬وتدريب‭ ‬ودعم‭ ‬الأجور‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬مائتا‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬ولمرة‭ ‬واحدة‭.‬

وسيعمل‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬و‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬عمليات‭ ‬رصد‭ ‬الإساءات‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الوزارة‭ ‬وتمكين‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬حالات‭ ‬الإساءة‭ ‬قليلة‭ ‬جدًا،‭ ‬ويمكن‭ ‬الاستدلال‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حالات‭ ‬الفصل‭ ‬التعسّفي‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬الواحد‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأثر‭ ‬البرنامج‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة،‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬بقاء‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬حدودها‭ ‬الآمنة،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ويجعل‭ ‬عملية‭ ‬توظيفه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬وأصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬أكثر‭ ‬جاذبية‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬يواصل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬جهوده‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬إذ‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10000‭ ‬فرصة‭ ‬وظيفية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬9000‭ ‬فرصة‭ ‬تدريبية‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬مبادرات‭ ‬التدريب‭ ‬والتوظيف،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4000‭ ‬مؤسسة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ويلعب‭ ‬الصندوق‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬إطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬الجديدة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬أجور‭ ‬البحرينيين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إكسابهم‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

المبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬بوضع‭ ‬المواطن‭ ‬محورًا‭ ‬للتنمية‭ ‬وغاية‭ ‬أساسية‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬وأن‭ ‬الجهود‭ ‬متواصلة‭ ‬لتطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬تهيئة‭ ‬الأرضية‭ ‬الملائمة‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المولدة‭ ‬للوظائف‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬وجعلهم‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬التوظيف‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستمر‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بالتوسّع‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬وإطلاق‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تزويد‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالتدريب‭ ‬والمهارات‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬