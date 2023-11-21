إيهود باراك لسي إن إن: إسرائيل هي التي قامت ببناء المخابئ أسفل مستشفى الشفاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬إيهود‭ ‬باراك‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬مضت‭ ‬كنا‭ ‬ندير‭ ‬المكان‭. ‬لذلك‭ ‬أبقيناهم‭. ‬

لقد‭ ‬مضت‭ ‬عقود،‭ ‬عدة‭ ‬عقود،‭ ‬ربما‭ ‬منذ‭ ‬5‭ ‬أو‭ ‬4‭ ‬عقود،‭ ‬إذ‭ ‬ساعدناهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬هذه‭ ‬المخابئ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬مساحة‭ ‬أكبر‭ ‬لتشغيل‭ ‬المستشفى‭ ‬ضمن‭ ‬الحجم‭ ‬المحدود‭ ‬للغاية‭ ‬لهذا‭ ‬المجمع‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬باراك‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬القابل‭ ‬للتطبيق‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬قليلا‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬الجمهور‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يشعر‭ ‬بأن‭ ‬الرؤية‭ ‬العظيمة‭ ‬هي‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬‮«‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬كارثة‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭.‬

وأشار‭ ‬باراك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نتنياهو‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأ‭ ‬فادحا‭ ‬بشأن‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬

قبل‭ ‬حوالي‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬وسيخبرك‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬قام‭ ‬بتشكيل‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬وكما‭ ‬حدد‭ ‬الأمر‭: ‬من‭ ‬يريد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬احتمال‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬فعليه‭ ‬أن‭ ‬يدعم‭ ‬موقفي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬حماس‭ ‬قوية‭ ‬وحيوية‭. ‬

بل‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لرشوتهم‭ ‬بأموال‭ ‬الحماية‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬نقدًا‭ ‬من‭ ‬قطر،‭ ‬وإضعاف‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وليس‭ ‬العكس‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أنتمي‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬الذين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬القابل‭ ‬للتطبيق‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭.‬