إيهود باراك لسي إن إن: إسرائيل هي التي قامت ببناء المخابئ أسفل مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك في مقابلة مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور إن المخابئ أسفل مستشفى الشفاء «بناها مطورون إسرائيليون» عندما كانت إسرائيل تدير المكان قبل عقود.
وأوضح إيهود باراك: «منذ عقود مضت كنا ندير المكان. لذلك أبقيناهم.
لقد مضت عقود، عدة عقود، ربما منذ 5 أو 4 عقود، إذ ساعدناهم في بناء هذه المخابئ من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى ضمن الحجم المحدود للغاية لهذا المجمع».
وقال باراك إن «حل الدولتين هو الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل»، مشيرًا إلى أن «ما يزيد قليلا على نصف الجمهور الإسرائيلي يشعر بأن الرؤية العظيمة هي دولة واحدة»، مؤكدًا أنه يعتقد «أن ذلك كارثة»، حسبما قال.
وأشار باراك إلى أن «نتنياهو ارتكب خطأ فادحا بشأن الاستراتيجية.
قبل حوالي 5 سنوات، وسيخبرك بعض الناس أنه منذ أكثر من 5 سنوات، قام بتشكيل الاستراتيجية، وكما حدد الأمر: من يريد التأكد من قدرتنا على منع أي احتمال لحل الدولتين فعليه أن يدعم موقفي المتمثل في إبقاء حماس قوية وحيوية.
بل إنه كان على استعداد لرشوتهم بأموال الحماية التي أتت نقدًا من قطر، وإضعاف السلطة الفلسطينية، وليس العكس».
وتابع بالقول: «أنا أنتمي إلى حوالي نصف الجمهور في إسرائيل الذين يعتقدون أن حل الدولتين هو الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل».
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