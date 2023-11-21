سقوط قرابة ألف شهيد في هجمات إسرائيل على غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إسماعيل‭ ‬الثوابتة‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬صعّد‭ ‬هجماته‭ ‬الجوية‭ ‬والمدفعية‭ ‬باستهداف‭ ‬تدمير‭ ‬المنازل‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬قاطنيها‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬العشرات‭ ‬بشكل‭ ‬متلاحق‭. ‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬شهيد‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬دامية،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬600‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بفعل‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتفرقة‭. ‬

ولفت‭ ‬الثوابتة‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬20‭ ‬شخصا،‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬للاجئين،‭ ‬وهو‭ ‬منزل‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬عبدالعظيم‭ ‬الحاج‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خانيونس‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬انتشال‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مكثف‭ ‬استهدف‭ ‬مربعًا‭ ‬سكنيًا‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬وتضمن‭ ‬تدمير‭ ‬ثمانية‭ ‬منازل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬قاطنيها‭. ‬

وبحسب‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13300‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بينهم‭ ‬5600‭ ‬طفل،‭ ‬و3550‭ ‬امرأة‭. ‬

كما‭ ‬تواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬مستشفيات‭ ‬غزة‭. ‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬التطورات،‭ ‬قال‭ ‬الأردن،‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمرت‭ ‬بإخلاء‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬أردني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يستجيب‭ ‬للطلب‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني‭ ‬يعزز‭ ‬وجوده‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬العربية‮»‬‭ ‬و«الحدث‮»‬‭ ‬بتجدد‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬فيما‭ ‬شنّ‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬نفذ‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬هدفاً‭ ‬عسكرياً‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

وأفادت‭ ‬مراسلة‭ ‬العربية‭/‬الحدث‭ ‬بتواصل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬فيما‭ ‬تحاصر‭ ‬الدبابات‭ ‬المستشفى‭ ‬الوحيد‭ ‬الصامد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬والذي‭ ‬يؤوي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجرحى،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬مولداته‭ ‬تعمل‭ ‬بزيت‭ ‬الطعام‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬اقتحامه‭ ‬ليلحق‭ ‬بمجمع‭ ‬الشفاء‭.‬

وفيما‭ ‬أعلن‭ ‬تلفزيون‭ ‬فلسطين‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يقصف‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬ويدمر‭ ‬أجزاء‭ ‬منه،‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلونا‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬بانقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬غزة‭ ‬والشمال،‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيل‭ ‬للأبراج،‭ ‬وبسقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬عدة‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬حفصة‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭.‬

وقبلها،‭ ‬أفاد‭ ‬الإعلام‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬أمس،‭ ‬بأن‭ ‬20‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون،‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء،‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬أعلن‭ ‬مقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬ليرتفع‭ ‬عدد‭ ‬قتلاه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬إلى‭ ‬68‭. ‬وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬القتيلين‭ ‬رقيب‭ ‬ونقيب‭. ‬وأضافت‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬قوات‭ ‬الاحتياط‭ ‬وثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭.‬