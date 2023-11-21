سقوط قرابة ألف شهيد في هجمات إسرائيل على غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) غزة - الوكالات: أعلن مسؤول في حركة حماس أمس استشهاد نحو ألف فلسطيني في اعتداءات إسرائيل خلال آخر 24 ساعة على قطاع غزة.
وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة للصحفيين إن جيش الاحتلال صعّد هجماته الجوية والمدفعية باستهداف تدمير المنازل فوق رؤوس قاطنيها ما يؤدي إلى استشهاد العشرات بشكل متلاحق.
وأوضح أنه تم رصد نحو ألف شهيد خلال آخر 24 ساعة فقط في حصيلة دامية، من بينهم 600 في المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة بفعل الهجمات الإسرائيلية المتفرقة.
ولفت الثوابتة إلى استشهاد 20 شخصا، على الأقل، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات للاجئين، وهو منزل وكيل وزارة الصحة عبدالعظيم الحاج بينما كان على رأس عمله في مستشفى ناصر في خانيونس.
كما أعلن انتشال عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي مكثف استهدف مربعًا سكنيًا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وتضمن تدمير ثمانية منازل على الأقل فوق رؤوس قاطنيها.
وبحسب آخر حصيلة رسمية، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 13300 منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي بينهم 5600 طفل، و3550 امرأة.
كما تواصل إسرائيل عدوانها على مستشفيات غزة. وفي آخر التطورات، قال الأردن، أمس، إن إسرائيل أمرت بإخلاء مستشفى ميداني أردني في غزة، لكنه أضاف أنه لن يستجيب للطلب.
وقال رئيس الوزراء في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية إن الجيش الأردني يعزز وجوده على طول الحدود في ضوء التطورات في غزة.
كما أفاد مراسل «العربية» و«الحدث» بتجدد القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الإندونيسي، فيما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارات على 250 هدفاً عسكرياً لحركة حماس في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة.
وأفادت مراسلة العربية/الحدث بتواصل القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الإندونيسي، فيما تحاصر الدبابات المستشفى الوحيد الصامد في شمال غزة والذي يؤوي العديد من الجرحى، علما بأن مولداته تعمل بزيت الطعام وسط مخاوف من اقتحامه ليلحق بمجمع الشفاء.
وفيما أعلن تلفزيون فلسطين أن الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاء منه، أفاد مراسلونا بقطاع غزة بانقطاع الاتصالات في محافظتي غزة والشمال، جراء استهداف إسرائيل للأبراج، وبسقوط ضحايا عدة إثر قصف إسرائيلي على مدرسة حفصة التي تؤوي نازحين شمال القطاع.
وقبلها، أفاد الإعلام الفلسطيني، في وقت مبكر أمس، بأن 20 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، بعد منتصف الليل جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن الجيش أعلن مقتل اثنين من عناصره في معارك شمال غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 68. وذكرت الصحيفة أن القتيلين رقيب ونقيب. وأضافت نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن اثنين من أفراد قوات الاحتياط وثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطرة في اشتباكات.
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