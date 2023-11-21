مسيرة في إربد نصرة لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية ونسائية، انطلقت بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء، من مسجد نوح القضاة باربد باستمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تحيي صمود الشعب الفلسطيني وغزة أمام العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال .
واستنكروا استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل ومنع وصول المساعدات الإنسانية الكافية لهم خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية.
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