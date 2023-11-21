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مسيرة في إربد نصرة لغزة

11/21/2023 3:14:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نددت مسيرة حاشدة شاركت فيها فعاليات شعبية وحزبية ونقابية وشبابية ونسائية، انطلقت بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء، من مسجد نوح القضاة باربد باستمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تحيي صمود الشعب الفلسطيني وغزة أمام العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال .


واستنكروا استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل ومنع وصول المساعدات الإنسانية الكافية لهم خلافا لأبسط قواعد القوانين والمواثيق الدولية.

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