بدء اجتماع حكومة الاحتلال للتصويت على صفقة تبادل الأسرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة الجزيرة، أنه انتهى قبل قليل اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، وبدأ اجتماع مجلس الوزراء للتصويت على صفقةٍ لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية.



ووفقاً لما هو مسرّب فان حماس سوف تُحرر نحو 50 امرأة وطفلاً من المحتجزين الإسرائيليين في المرحلة الأولى، وتجري مباحثات عن عشرات المحتجزين الآخرين المحتجزين لدى فصائل أخرى ولدى عشائر في غزة، في المقابل يحرر الاحتلال 150 إلى 300 أسير فلسطيني، من الأطفال والقاصرين والنساء.

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