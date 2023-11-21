بدء اجتماع حكومة الاحتلال للتصويت على صفقة تبادل الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة الجزيرة، أنه انتهى قبل قليل اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، وبدأ اجتماع مجلس الوزراء للتصويت على صفقةٍ لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية.
ووفقاً لما هو مسرّب فان حماس سوف تُحرر نحو 50 امرأة وطفلاً من المحتجزين الإسرائيليين في المرحلة الأولى، وتجري مباحثات عن عشرات المحتجزين الآخرين المحتجزين لدى فصائل أخرى ولدى عشائر في غزة، في المقابل يحرر الاحتلال 150 إلى 300 أسير فلسطيني، من الأطفال والقاصرين والنساء.
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