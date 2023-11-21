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الرئيس الجزائري: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية سببها جرائم الاحتلال البشعة

11/21/2023 3:14:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن "ما يحدث في غزة مأساة إنسانية سببها جرائم الاحتلال البشعة"، مؤكدا "على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف على حدود يونيو 1967".


وأوضح تبون أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان "على التحرك معا لردع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية".

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