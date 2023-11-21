الرئيس الجزائري: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية سببها جرائم الاحتلال البشعة

الرئيس الجزائري: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية سببها جرائم الاحتلال البشعة
التاريخ
11/21/2023 3:14:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن "ما يحدث في غزة مأساة إنسانية سببها جرائم الاحتلال البشعة"، مؤكدا "على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف على حدود يونيو 1967".
وأوضح تبون أنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان "على التحرك معا لردع إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية".
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