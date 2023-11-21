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التصفيات الآسيوية.. النشامى يخسر أمام السعودية 2 - 0

11/21/2023 3:14:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خسر المنتخب الوطني ( 2-صفر ) أمام ضيفه السعودي في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ستاد عمّان الدولي.
سجل اللاعب السعودي صالح الشهري هدفي المباراة في الدقائق 8 و 30.
وبهذه النتيجة حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط من مباراتين يليها طاجيكستان برصيد 4 نقاط بعد فوزه اليوم على المنتخب الباكستاني.
وحل منتخب النشامى في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة دون نقاط.
ويتأهل أول فريقين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.




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