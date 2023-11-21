التصفيات الآسيوية.. النشامى يخسر أمام السعودية 2 - 0

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خسر المنتخب الوطني ( 2-صفر ) أمام ضيفه السعودي في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ستاد عمّان الدولي.
سجل اللاعب السعودي صالح الشهري هدفي المباراة في الدقائق 8 و 30.
وبهذه النتيجة حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط من مباراتين يليها طاجيكستان برصيد 4 نقاط بعد فوزه اليوم على المنتخب الباكستاني.
وحل منتخب النشامى في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة دون نقاط.
ويتأهل أول فريقين من المجموعات التسع للدور الثالث من تصفيات كأس العالم وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
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