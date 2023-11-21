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صحة غزة: نخشى على حياة المرضى والأطباء بمستشفيات شمال القطاع

11/21/2023 3:14:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة عن خشيته على حياة المرضى والأطباء بمستشفيات شمال القطاع.
وقال القدرة إن الاحتلال يقوم بعمليات انتقامية من المستشفيات وخصوصا في شمال القطاع.


وأشار إلى أن استهداف المستشفيات في شمال غزة يهدف إلى الدفع بإخراج السكان وتهجيرهم.


وبيّن القدرة أن الاحتلال يعيد في المستشفى الإندونيسي تكرار ما فعله بمجمع الشفاء.


وتابع أن الصحة استطاعت إجلاء 320 جريحا ومرافقا لهم من المستشفى الإندونيسي.


وأوضح أن عدد الشهداء اليوم الثلاثاء في شمال غزة وصل قرابة 120 إضافة إلى عشرات المفقودين جراء القصف الإسرائيلي.

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