الصحفيين تدين استهداف الاحتلال لصحفي ومصور في جنوب لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدانت نقابة الصحفيين الأردنيين استهداف قوات الاحتلال لصحفي ومصور في جنوب لبنان بقصف صاروخي أدى إلى استشهادهما.



وأضاف مجلس النقابة في بيان اليوم الاثنين، أن استمرار استهداف الاحتلال للصحفيين يعد جريمة حرب في إطار الإبادة الجماعية التي ينفذها في الضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان أمام صمت دولي.



وقال إن قوات الاحتلال الصهيوني تعتبر الصحفيين ضمن أهدافها العسكرية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع، مشددا على أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لتحييدهم ومنعهم من توثيق جرائمه البشعة التي يرتكبها في قطاع غزة.



وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات كافة لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمه أمام المحاكم الدولية، داعيا إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة الجناة وتطبيق قواعد القانون الدولي عليه.



وأشار المجلس إلى استشهاد 62 صحفياً وصحفية، خلال هذه الحرب عبر استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال، أو جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم، في حين اعتقل الاحتلال نحو 42 صحفياً وصحفيةً بعد "السابع من أكتوبر" في الضفة الغربية.