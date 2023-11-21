ورشة حول تفعيل الحاكمية الرشيدة مع مجالس المجتمع المحلي بالزرقاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح محافظ الزرقاء حسن الجبور فعاليات الورشة التدريبية في بلدية الزرقاء ،والتي نظمها المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين/جامعة البلقاء التطبيقية بعنوان" تفعيل الحاكمية الرشيدة مع مجالس المجتمع المحلي"، بحضور عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور أحمد عواد ومدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين الدكتور جودت صافي الكساسبة.



وأكد محافظ الزرقاء أهمية تفعيل الحاكمية الرشيدة استجابة لرسالة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز منظومة النزاهة وتثبيت مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون والتي تعد ركائز أساسية للحاكمية الرشيدة وتأطير ذلك من خلال التعاون البناء بين جميع مؤسسات المجتمع المحلي.



بدوره، قال الدكتور الكساسبة ان الورشة جاءت استجابة لرسالة الجامعة في إطار مسؤوليتها المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي ولتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات التدريبية، حيث تم التعاون مع بلدية الزرقاء الكبرى من خلال تنفيذ عدة دورات تدريبية ، بهدف تطوير وتنمية مهارات الموظفين في البلدية وإكسابهم خبرات علمية حديثه ومتطورة، مؤكدا أهمية نشر الوعي في مؤسسات المجتمع المحلي بمفهوم الحاكمية الرشيدة.



وتعرف المشاركون في هذه الورشة على مفهوم الحاكمية الرشيدة ،وأهمية سيادة القانون في الحاكمية الرشيدة، وكيفية التعامل بشفافية في الحاكمية الرشيدة ،وأهمية الابتكار في العمل وإيجاد حلول بديلة في حال وجود تحديات ومعالجتها بطرق مبتكرة.