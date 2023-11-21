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نتنياهو: سيتم إطلاق سراح الأسرى على مراحل

11/21/2023 3:14:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّه سيتم إطلاق سراح الأسرى لدى كتائب القسام في غزة على مراحل.
وقال نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء لإقرار صفقة تبادل الأسرى إنّ الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.
واكدّ أنّ الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافها، وأن استعادة الأسرى مهمة مقدسة وهو ملتزم بذلك، وأن جيش الاحتلال لن يستكين حتى يحقق نصره الكامل.
وأشار إلى أنّ القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.




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