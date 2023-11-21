نتنياهو: سيتم إطلاق سراح الأسرى على مراحل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّه سيتم إطلاق سراح الأسرى لدى كتائب القسام في غزة على مراحل.
وقال نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء لإقرار صفقة تبادل الأسرى إنّ الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.
واكدّ أنّ الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافها، وأن استعادة الأسرى مهمة مقدسة وهو ملتزم بذلك، وأن جيش الاحتلال لن يستكين حتى يحقق نصره الكامل.
وأشار إلى أنّ القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.
MENAFN21112023000208011052ID1107467269
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.