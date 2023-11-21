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جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدا لبحث الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة

11/21/2023 3:14:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلن مجلس الوزراء، مساء اليوم، أنه سيعقد جلسة طارئة يوم غد الأربعاء، لمتابعة الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة.

ويلي الجلسة مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الحكومة الساعة الثالثة عصرا.

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