جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدا لبحث الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة

جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدا لبحث الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة
التاريخ
11/21/2023 3:14:22 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أعلن مجلس الوزراء، مساء اليوم، أنه سيعقد جلسة طارئة يوم غد الأربعاء، لمتابعة الجهود المبذولة لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة.
ويلي الجلسة مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الحكومة الساعة الثالثة عصرا.
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