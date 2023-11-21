إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في عصيرة القبلية

وقال رئيس مجلس قروي عصيرة حافظ صالح، إن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي أحدهما باليد والآخر بالقدم، وآخرين بالاختناق.

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