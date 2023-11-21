إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في عصيرة القبلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب شابان بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي عصيرة حافظ صالح، إن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي أحدهما باليد والآخر بالقدم، وآخرين بالاختناق.
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