استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال عدوانها على مخيم بلاطة شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN/أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد المواطن حسين ابو جعصة 52 متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم.
و استشهد
ابو جعصة متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها صباح اليوم خلال اقتحام مخيم بلاطة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم صباح اليوم وحاصرت منزلا فيه، كما حولت عدة منازل لنقاط مراقبة عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين، أعلن لاحقا عن استشهاد أحدهم.
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