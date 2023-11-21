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استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال عدوانها على مخيم بلاطة شرق نابلس

11/21/2023 3:14:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN/أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد المواطن حسين ابو جعصة 52 متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم.

و استشهد
ابو جعصة متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها صباح اليوم خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم صباح اليوم وحاصرت منزلا فيه، كما حولت عدة منازل لنقاط مراقبة عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين، أعلن لاحقا عن استشهاد أحدهم.

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