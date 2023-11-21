الاحتلال يغلق منطقة المطينة في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، منطقة "المطينة"، في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعت حركة المواطنين فيها.
وأضاف حمامرة أن جنود الاحتلال انتشروا في المنطقة وعلى طول الشارع الرئيس في القرية، واعتلوا أسطح عدد من منازل المواطنين وحولوها إلى نقاط مراقبة، عرف منها منزل المواطن عيسى حمامرة .
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