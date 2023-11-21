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الاحتلال يغلق منطقة المطينة في حوسان غرب بيت لحم

11/21/2023 3:14:22 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، منطقة "المطينة"، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وأغلقت منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعت حركة المواطنين فيها.

وأضاف حمامرة أن جنود الاحتلال انتشروا في المنطقة وعلى طول الشارع الرئيس في القرية، واعتلوا أسطح عدد من منازل المواطنين وحولوها إلى نقاط مراقبة، عرف منها منزل المواطن عيسى حمامرة .

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