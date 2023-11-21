حزب الشعب يدين استهداف فريق الميادين في لبنان وكل الجرائم بحق الصحفيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN/ أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي لفريق قناة "الميادين" العامل في جنوب لبنان، الأمر الذي أدى لاستشهاد مراسلة القناة الصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعماري، إلى جانب مدنيين آخرين.
وأضاف حزب الشعب في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه
في الوقت الذي يدين فيه هذه الجريمة الجديدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي بحق وسائل الاعلام والعاملين فيها، وكل جرائم استهداف وقتل الصحفيين من أجل تغييب حقيقة ما يجري من عدوان وجرائم لهذا الاحتلال الفاشي، يعبر عن خالص تعازيه لقناة "الميادين" وإدارتها وطواقمها ولعائلتي الصحفيين في لبنان، وكذلك لطواقم وعائلات شهداء وشهيدات الصحافة في فلسطين، وآخرهم/ن الصحفيتان آلاء الحسنات، وآيات خضورة، أمس الاثنين في غزة.
وأكد الحزب أن العديد من طواقم الاعلام والصحافة، تدفع ثمناَ باهظاَ نظير الاضطلاع بدورها الإنساني والمهني على مذبح مجابهة وفضح عدوان الاحتلال الإرهابي، مشيراَ أن الاستهداف الممنهج للصحافيين والصحافيات والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد 62 صحفياَ في فلسطين منذ بداية العدوان، لن يغيب الحقيقة.
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