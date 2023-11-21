حزب الشعب يدين استهداف فريق الميادين في لبنان وكل الجرائم بحق الصحفيين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي لفريق قناة "الميادين" العامل في جنوب لبنان، الأمر الذي أدى لاستشهاد مراسلة القناة الصحفية فرح عمر والمصور ربيع المعماري، إلى جانب مدنيين آخرين.

وأضاف حزب الشعب في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه

في الوقت الذي يدين فيه هذه الجريمة الجديدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي بحق وسائل الاعلام والعاملين فيها، وكل جرائم استهداف وقتل الصحفيين من أجل تغييب حقيقة ما يجري من عدوان وجرائم لهذا الاحتلال الفاشي، يعبر عن خالص تعازيه لقناة "الميادين" وإدارتها وطواقمها ولعائلتي الصحفيين في لبنان، وكذلك لطواقم وعائلات شهداء وشهيدات الصحافة في فلسطين، وآخرهم/ن الصحفيتان آلاء الحسنات، وآيات خضورة، أمس الاثنين في غزة.

وأكد الحزب أن العديد من طواقم الاعلام والصحافة، تدفع ثمناَ باهظاَ نظير الاضطلاع بدورها الإنساني والمهني على مذبح مجابهة وفضح عدوان الاحتلال الإرهابي، مشيراَ أن الاستهداف الممنهج للصحافيين والصحافيات والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد 62 صحفياَ في فلسطين منذ بداية العدوان، لن يغيب الحقيقة.