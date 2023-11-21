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سبب جديد لنزيف الدماغ غير السبب الشائع

11/21/2023 3:01:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في دراسة تعتبر الأولى من نوعها، أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في مدينة إيرفاين الأمريكية، وجدت سبباً جديداً لحدوث نزيف الدماغ الذي لا يتضمن إصابة الأوعية الدموية، كما كان يعتقد سابقاً.

واكتشف الباحثون، بحسب الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلة «التهاب الأعصاب» التابعة لـ«بيوميد سنترال» البريطاني، أنَّ التفاعلات بين خلايا الدم الحمراء، والشعيرات الدموية في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى نزيف دماغي صغير.

ومن المعروف دائماً أنّ نزيف الدماغ يحدث عبر إصابة الأوعية الدموية أو تعطلها؛ لكن الدراسة الحديثة تشير إلى أنَّ زيادة التفاعلات في خلايا الدم الحمراء مع الشعيرات الدموية في الدماغ تمثل مصدراً بديلاً لحدوث النزيف.


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