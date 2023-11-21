مجلس شباب اللغة العربية يناقش دور الشباب في مواجهة التحديات التي تواجه اللغة العربيَّة

شارك مجلس شباب اللغة العربية في مهرجان العين للكتاب 2023، في جلسة حوارية، عرَّفت زوار المعرض بفكرة مجلس شباب اللغة العربية ورسالته، وأهدافه في رفد اللغة العربية بأفكار شابة معاصرة، وإدخال قضايا لغة الضاد في صلب اهتمام الأجيال الجديدة، وتفعيل مشاركتهم في صياغة مستقبل اللغة العربية.

ويشكل المجلس تتويجاً للشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية ومركز الشباب العربي، بالتعاون مع مبادرة «بالعربي» لـ مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومركز «زاي» لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، والهادفة إلى تمكين وإشراك الشباب في جهود تعزيز ارتباطهم باللغة والهوية واستخدامها في مجالات الحياة المختلفة.

وشارك في الجلسة ثلاثة أعضاء من ثلاث دول، وهي الإمارات وسوريا والهند، ناقشوا خلالها عدة محاور في خدمة اللغة العربيَّة ضمن اختصاصاتهم المتنوِّعة؛ إذ تحدثت فاطمة الأحبابي عن دور الشباب في العناية بقضايا الهوية، من خلال تجربة مجلس شباب اللغة العربية، والتعريف بمشاركاته ومشاريعه الحالية.

أمَّا عن حضور اللغة العربيَّة في مجال الذَّكاء الاصطناعي، فتحدث عمار سوسو عن تجربته في بناء نموذج ذكاء اصطناعي يضع حركات التشكيل في النصوص العربيَّة آلياً حسب سياق الكلام، وبالتوازي مع الجلسة الحوارية، قدَّمت سارة عابدي لوحة فنية بالخط العربي، كمثال عن الهوية البصرية للغة العربية.



وتأتي مشاركة مجلس شباب اللغة العربية في مهرجان العين للكتاب، بعد مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، كما ستكون له مشاركات في مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP28، ومهرجان الظفرة للكتاب، وفعاليَّة اليوم العالمي للغة العربيَّة في مركز الشباب العربي أبوظبي.



ويعمل أعضاء المجلس حالياً على عدة مشاريع ضمن مجالات متنوعة من المعاجم اللغوية والذكاء الاصطناعي، والإعلام والمنصات الرقمية، إلى تعليم اللغة العربيَّة والفنون والتراث.



