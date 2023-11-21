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30 فناناً يشاركون في معرض «تعايش»

11/21/2023 3:01:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتحت جامعة الشارقة المعرض الفني «تعايش» بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة من خلال المرسم الجامعي، ويمتد حتى يوم غد الخميس بمقر كلية الفنون الجميلة والتصميم بالجامعة.

افتتح المعرض د. عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب، وراشد إبراهيم النعيمي، مستشار التخطيط الاستراتيجي في مكتب معالي وزير التسامح والتعايش. ود. نادية مهدي الحسني، عميدة كلية الفنون الجميلة والتصميم.

رؤية

ويشارك في المعرض 30 فناناً يمثلون 30 دولة من دول العالم المختلفة، حيث يعرض كل فنان عملاً فنياً مميزاً يعبر عن ثقافة بلده ورؤيته نحو التسامح، وتعكس الأعمال الفنية المقدمة إبداعات المشاركين تجاه قيم التسامح والسلم العالمي من أرض السلام أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنوعت الأعمال المعروضة من حيث الأسلوب الفني فشملت مدارس فنية مختلفة مثل الانطباعية والواقعية والتأثرية والحداثة من خلال خامات فنية متنوعة منها الألوان الزيتية والأكريليك والمائية والـ«ميكسميديا»، حيث عبر كل فنان في عمله الفني عن مورثه الثقافي لبلده فعكست الأعمال الفنية نواحي حضارية وثقافية مختلفة.

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