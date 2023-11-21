مهرجان الإمارات لمسرح الطفل يكرم بدور الساعي

اختارت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته 17، الفنانة الإماراتية القديرة بدور الساعي، شخصية العام للمهرجان، لعطائها الفني الكبير وأثرها الواضح في المسرح المحلي على وجه العموم ومسرح الطفل على وجه الخصوص.

للفنانة بدور محمد الساعي، علامات مسرحية مضيئة، خصوصاً بمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، منذ مشاركتها الأولى في العام 2009 بمسرحية «ياسمين والمارد الشرير»، ثم «أنا وسندريلا» في العام 2010، ثم «المهرجون» في العام 2017، و «اللعبة» في 2018، و«بائعة الورد» في 2019 وغيرها من العروض المسرحية التي نالت عن معظمها جوائز التمثيل عن مشاركاتها المتميزة في تلك العروض التي لا تزال محفورة في ذاكرة المسرحيين والنقاد والجمهور.

وبرحلتها المسرحية الممتدة لأكثر من عقدين من الزمن، قدمت العديد من العروض المسرحية، بدءاً بمسرحية «جني أكاديمي» في 2003، ومشاركات مهمة في أيام الشارقة المسرحية منذ العام 2006 بمسرحية «الصلامة» والتي نالت عنها أول جائزة لها في التمثيل، بالإضافة إلى العروض المسرحية التي شكلت محطات في تاريخ المسرح الإماراتي والخليجي والعربي، منها: «مسرحية «رحل النهار» الفائزة بجائزة أفضل عرض في أيام الشارقة المسرحية 2022، وجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض في المغرب في مهرجان المسرح العربي 2023. كما نالت بدور في مشوارها العديد من جوائز التمثيل خليجياً وعربياً، منها مسرحية «نهارات علول» 2014، «لا تقصص رؤياك» 2015، «غصة عبور» 2017، «زغنبوت» و«تفسير بنت ياقوت» وكلاهما في 2023».

نالت بدور، خلال مشوارها المسرحي الثري، أكثر من 20 جائزة مسرحية في التمثيل، وعملت مع العديد من المخرجين المسرحيين، أهمهم ناجي الحاي، حسن رجب، محمد العامري، مرعي الحليان، علي جمال، مروان عبدالله صالح، وآخرون، وكان لها حضورها الفاعل في الأحداث المسرحية المحلية الشاهدة على تميزها وأحقيتها بأن تنال لقب شخصية الدورة السابعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل.

وسيتم تكريم الفنانة بدور الساعي، في حفل افتتاح المهرجان في 17 ديسمبر المقبل، مع عرض فيلم وثائقي عن مسيرتها المسرحية وأهم المحطات التي تشكلت منها تجربتها المسرحية.



