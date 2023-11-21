الاكتشافات الأثرية في الإمارات توثق 2500 عام من الازدهار والتبادل والانفتاح

شهد «مؤتمر الآثار 2023»، الذي أقيم في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات في أبوظبي تحت عنوان «2500 عام من الازدهار والتبادل والانفتاح»، الكشف عن نتائج دراسات وأبحاث جديدة للمقابر والمدافن الأثرية في العين، أكبر المدن الداخلية في إمارة أبوظبي.

وقدم عالم الآثار بيتر شيهان، مدير المباني التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بحثاً عن المدافن التي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد في المؤتمر، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ومتحف زايد الوطني المقرر افتتاحه قريباً.



قطع أثرية

وعثر بالقرب من هذه المدافن على قطع أثرية تتضمن أدوات زينة وأوعية زجاجية، ومجموعة كبيرة من الأواني ذات الطراز الروماني، وتشكل هذه الاكتشافات الأثرية دليلاً على الروابط بين أرض دولة الإمارات قديماً، ومنطقة البحر المتوسط، ومدى اتساع طرق التجارة بين مناطق العالم.





وأشار شيهان إلى أن اكتشاف مدافن في العين ترجع إلى هذه الحقبة التاريخية المبكرة يعد دليلاً على وجود مستوطنة بالقرب منها، وأن وجود قنوات المياه الجوفية العميقة (الأفلاج) في هذه المنطقة يقدم دليلاً إضافياً على نشوء واحة العين القريبة، خلال تلك الفترة، وعلى تطور المشهد الاجتماعي والتاريخي في منطقة العين، المدرجة على قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي.



وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «تسلط هذه الاكتشافات الأثرية المهمة ضوءاً جديداً على تاريخنا في الخليج العربي، وتمنحنا فهماً أكبر لحياة أجدادنا اليومية، وصورة أكثر وضوحاً للعادات والطقوس الجنائزية المتبعة في ذلك الوقت، وتسرد القطع الأثرية قصة مجتمعاتنا، والروابط المشتركة، التي جمعتها متخطية الحدود الجغرافية والمسافات، وتبرهن على أن سمات الازدهار والتبادل والانفتاح كانت جزءاً جوهرياً من حياة سكان هذه المنطقة منذ آلاف السنين».

وأوضح الدكتور بيتر ماغي، مدير متحف زايد الوطني، أن «متحف زايد الوطني يفخر بتنظيم (مؤتمر الآثار 2023)، الذي يناقش أحدث الاكتشافات والأبحاث الأثرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من التزامنا، بصفتنا متحفاً وطنياً لدولة الإمارات، بالتنقيب في جذور تراثها الأصيل، والمحافظة عليه، واستدامته للأجيال المقبلة، وتعزيز اهتمام المجتمع به، والاحتفاء بإرث وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أشرف بنفسه على الحفريات الأثرية الأولى في منطقة العين، منذ سبعين عاماً».

نتائج



وخلال فعاليات المؤتمر عرض الدكتور برونو أوفرليه، رئيس الأمناء في المتاحف الملكية للفنون والتاريخ، نتائج الاكتشافات الأثرية الأخيرة في منطقة مليحة في إمارة الشارقة، ومن أهمها وعاء برونزي مزخرف بمزيج من الصور للحضارة الهلنستية والأفريقية والعربية، منها صورة الإسكندر الأكبر، ورجل عربي يقاتل أسداً، وجملاً يرقد خلفه، ما يدل على التوسع التجاري، الذي كانت تشهده المنطقة في ذلك الوقت. وتتشابه قطع المدافن الأثرية في منطقة مليحة مع تلك التي عثر عليها حديثاً في العين، ويضم الموقع أيضاً أدلة ترمز إلى الاحتفاء بالحياة إلى جانب الطقوس الجنائزية.