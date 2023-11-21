بمشاركة 20 فريقاً تمثل فرق الفئة العمرية 14 سنة و12 سنة..قمة الإثارة في دوري أكاديميات الكرة في عجمان



تتواصل بنجاح منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري بوكاري سوت للأكاديميات الخاصة، التي ينظمها مركز كواترو الرياضي في ملاعبه بعجمان بمشاركة 20 فريقاً تمثل فرق الفئة العمرية 14 سنة و12 سنة بواقع مجموعتين، لكل مرحلة سنية.

وأسفرت مباريات الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى لفئة تحت 12 سنة عن فوز فريق أكاديمية نادي العين B على الأكاديمية الأرجنتينية A بثلاثة أهداف دون مقابل، ونال لاعب أكاديمية نادي العين B محمد عبد الباسط جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية كسب فريق أكاديمية المستقبل أكاديمية دولفين A بنتيجة 6/3 ليُتوج لاعب أكاديمية المستقبل سالم فهد بجائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، ويواصل فريق أكاديمية المستقبل صدارته لهذه المجموعة برصيد 6 نقاط يليه أكاديمية نادي العين B في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وشهدت مباريات المجموعة الثانية أهدافاً بالجملة، حيث اكتسح فريق أكاديمية نادي العين A منافسه فريق الأكاديمية الأرجنتينية B بعشرة أهداف دون مقابل، معتلياً صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أكاديمية نادي الأهلي. ليتوج لاعب أكاديمية نادي العين A زين هاني محمد نجماً للمباراة.

في المباراة الثانية لحساب هذه المجموعة حقق فريق أكاديمية نادي الأهلي فوزاً مستحقاً على أكاديمية دولفين B بأربعة أهداف مقابل هدفين وتوج لاعب أكاديمية النادي الأهلي عمر محمد بجائزة أفضل لاعب.

وبانتهاء مباريات الأسبوع الثاني للمجموعتين، تتربع أكاديمية المستقبل على جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن أكاديمية نادي العين B، وفريق أكاديمية تارجيت في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، أكاديمية دولفين A في المركز الرابع بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الأكاديمية الأرجنتينية A.

في المجموعة الثانية تحتل أكاديمية نادي العين A المركز الأول برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني أكاديمية نادي الأهلي. تليها فرق أكاديمية دولفين B، وأكاديمية المجد، والأكاديمية الأرجنتينية B في المراكز الثالث والرابع والخامس توالياً بدون نقاط وبفارق الأهداف.

وتتوقف عجلة مباريات المجموعتين بسبب الامتحانات لتعاود الدوران في التاسع من الشهر المقبل بأربع مواجهات مثيرة.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، فئة 14 حقق فريق أكاديمية نادي العين B فوزاً كبيراً على منافسه فريق الأكاديمية الأرجنتينية A بثمانية أهداف دون مقابل، معززاً صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط ويتوج لاعبه كالويان ايمولف بجائزة نجومية اللقاء.

وأسفرت مباريات المجموعة الثانية عن فوز أكاديمية نادي العين A بصعوبة على الأكاديمية الأرجنتينية B بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليواصل صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن أكاديمية نادي الأهلي، وتوج لاعب الأكاديمية الأرجنتينية B مهدي سعد بنجومية اللقاء. كما تغلب فريق أكاديمية النادي الأهلي على منافسه أكاديمية تالنت 32 وتوج لاعب أكاديمية النادي الأهلي أدهم حسين بنجومية المباراة.

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