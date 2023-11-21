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تسمر حتى السبت المقبل..منتخب الدراجات إلى مصر للمشاركة في «عربية المضمار»

11/21/2023 3:01:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

غادر منتخب الإمارات للدراجات إلى مصر من أجل المشاركة في البطولة العربية الثانية عشرة للمضمار، والتي تنطلق اليوم وتسمر حتى السبت المقبل في مضمار استاد القاهرة الدولي، في بعثة تضم 29 فرداً من لاعبين والجهاز الفني والإداري.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بعدد 18 لاعباً بفئات الكبار، الشباب، الإناث، الفتيات، ويبحث فيها المنتخب عن التتويج بالذهب وحصد نقاط التصنيف العالمي بعد أن أصبحت البطولة معتمدة رسمياً.
ويغيب عن المنتخب الدراج جابر المنصوري بعد إصابته بكسر في الترقوة، ويترأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، وتضم كلاً من منتخب الكبار، أحمد المنصوري، خالد معيوف، سيف الكعبي، وليد النقبي، عبدالله الحمادي، حسين النجار، ومحمد المنصوري.
أما منتخب الشباب فيضم خالد النعيمي، علي الزعابي، عبدالقادر سالم، خليفة البلوشي، عبدالله آل علي، وحارب المرزوقي، ويمثل منتخب الإناث البطلة الأولمبية صفية الصايغ، شيخة راشد، زهرة حسين، ومروة كهور.

ويضم الوفد الإداري الدكتور ياسر الدوخي رئيس الوفد، يوسف ميرزا مدير الفريق، خلود الظاهري إداري منتخب الإناث، عبدالله سويدان المدير الفني، بدر علي ثاني مدرب، شريف عبدالله مساعد مدرب، سناء المرداسي مدرب إناث، وحكمين مرافقين علي اليعربي، ووليد الشامسي، ساجيث ساندرون فني دراجات، وجون بول مدلك.

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