بالتعاون مع الاتحاد الدولي..56 مشاركاً في ورشة اتحاد القوس والسهم

نظم اتحاد القوس والسهم ورشة تعريفية في أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، شارك خلالها الخبير دومينيك أوهلمان في تقديم محاضرات نظرية وعملية حول أفضل الممارسات للتعريف برياضة القوس والسهم.

وحضر الورشة 43 مشاركاً من مختلف الأندية في الدولة، بالإضافة إلى متابعة «أون لاين» لعدد 13 مشاركاً، بهدف الاطلاع على آخر التحديثات الخاصة بهذه الرياضة، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد لتمكين الكوادر الإدارية والتحكيمية من الاطلاع على آخر التحديثات العالمية.

وأكد محمد الفلاحي المدير التنفيذي للاتحاد، أن الورشة التعريفية شهدت متابعة كبيرة من القطاعات المختلفة نظراً لأهميتها من كافة النواحي، بما يضمن التطور الذي تقوده دولة الإمارات، من خلال العملية التطويرية الشاملة في منظومة العمل، بالإضافة إلى أنها تبرز الجهود الملموسة التي يضطلع بها اتحاد القوس والسهم، لتعزيز التطور، وتكامل الجهود، لضمان استدامة الرؤى المستقبلية.

من جهته أشاد الخبير دومينيك أوهلمان بالتفاعل الواسع من المشاركين في الورشة، والحرص على حضور فعالياتها، وإثراء النقاش حول مختلف النقاط التي تعزز تطوير المنظومة المتكاملة، وأهمية ما يثمر من مخرجات تسهم بدور فاعل في رفع الكفاءة المهنية للأطقم الفنية في الاتحاد، بما يمهد السبيل نحو إثراء الواقع المرتبط بعناصر اللعبة، وتطوير الفلسفة الداعمة للتوجهات المستقبلية.

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