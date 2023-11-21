ميسي و رونالدو من جديد .. نادي انتر ميامي يشارك رفقة الهلال والنصر في بطولة كأس موسم الرياض

أعلن المشرفون على موسم الرياض عن التوصل إلى اتفاق مع فريق إنتر ميامي الأميركي بقيادة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في دورة ثلاثية ودية مع فريقين سعوديين هما النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والهلال.

وتقام الدورة الثلاثية في الأسبوع الأول من فبراير المقبل في العاصمة الرياض، في منطقة المملكة أرينا التي تم تدشينها مؤخراً في حفل افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة، وفقا لنظام الدوري.

وتشهد الدورة مشاركة النجوم الكبار يتقدمهم ميسي ورونالدو في مواجهة ستكون حديث العالم، تحت وسم "الرقصة الأخيرة"، إضافة إلى نجوم الهلال، وصيف كأس العالم للأندية، بقيادة الصربي الكسندر ميتروفيتش، وأفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري.

وأثنى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على مشاركة إنتر ميامي، مشيرا إلى أن الدورة ستشهد متابعة عالمية لما تملكه الأندية الثلاثة من أسماء عالمية.

وأكد أن الدورة تأتي امتدادا للأحداث الكبيرة العالمية التي يقدمها موسم الرياض لزواره وللعالم.

من جهته، رحّب رجل الأعمال خورخي ماس أحد مالكي إنتر ميامي بمشاركة فريقه في موسم الرياض، مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في المملكة، إضافة إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الترفيه.

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