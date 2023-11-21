مونديال تحت 17 عاما: المغرب يواصل كتابة التاريخ ببلوغه ربع النهائي

واصل المنتخب المغربي تحت 17 عاماً كتابة التاريخ في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم في كرة القدم ببلوغه الدور ربع النهائي عندما تغلب على إيران 4-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل 1-1 الثلاثاء على ملعب جيلورا بونغ تومو في مدينة سورابايا في ثمن النهائي.

وكانت إيران في طريقها الى حسم نتيجة المباراة بهدف مهاجمها اسماعيل غوليزاده في الدقيقة 73، لكن البديل مهاجم أندرلخت البلجيكي نسيم عزوزي أنقذ "أشبال الأطلس" بإدراكه التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وتحديدا بعد خمس دقائق من دخوله مكان لاعب وسط حسنية أغادير محمد كتيبة، فارضا الاحتكام الى ركلات الترجيح.

وتألق ممثل العرب الوحيد في العرس العالمي في ركلات الترجيح وتحديدا حارس مرماه طه بنغوزيل الذي تصدى للركلة الترجيحية الثالثة لإيران والتي انبرى لها كسرة طاهيري، وكانت الثانية التي يهدرها ممثل القارة الصفراء بعدما سدد حسام نافاري الركلة الثانية فوق العارضة.

وسجلت إيران ركلة ترجيحية واحدة وكانت الاولى عبر علي عفران درويش.

في المقابل، نجح "أشبال الأطلس" في تسجيل أربع ركلات بواسطة زكرياء وزان وعزوزي وعمران نزيه وفؤاد الزهواني.

وضرب المغرب موعدا في ربع النهائي السبت المقبل مع مالي في إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي أمم إفريقيا في 14 أيار/مايو الماضي في الجزائر عندما حسمها أشبال الأطلس 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا، قبل أن يخسروا النهائي أمام السنغال 1-2.

وحجزت مالي بطاقتها الى ربع النهائي بفوز ساحق على المكسيك بخماسية نظيفة.

وأنهى المغرب الدور الاول في صدارة المجموعة الاولى برصيد ست نقاط من فوزين على بنما 2-0 وإندونيسيا 3-1، مقابل خسارة أمام الإكوادور 0-2.

في المقابل، حلت مالي ثانية في المجموعة الثانية بفوزين كبيرين على أوزبكستان 3-0 وكندا 5-1 مقابل خسارة أمام إسبانيا 0-1.

وبلغت ربع النهائي أيضا الارجنتين بفوزها على فنزويلا 5-0، وألمانيا بتغلبها على الولايات المتحدة 3-2.

وتلتقي الارجنتين مع غريمتها البرازيل في ربع النهائي الجمعة، فيما تلتقي ألمانيا مع إسبانيا في اليوم ذاته.

ويختتم الدور ثمن النهائي الأربعاء بمواجهتي السنغال بطلة افريقيا مع فرنسا، وانكلترا مع أوزبكستان، ويلتقي الفائزان في ربع النهائي السبت.

وكانت البطولة مقرّرة أصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد.

واختيرت اندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 القاب من اصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.

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