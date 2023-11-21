بعد فوزه على شقيقه البحريني.. الأبيض الإماراتي يواصل صدارته للمجموعة الثامنة

واصل الأبيض نتائجه المتميزة بالفوز على البحرين بهدفين دون مقابل، سجلهما عبد الله رمضان وعلي مبخوت، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم، على ملعب ستاد البحرين الدولي في العاصمة المنامة، وتصدر الأبيض قمة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة «6 نقاط»، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، وفي نفس المجموعة فاز اليمن على نيبال بهدفين، ليحصد أول 3 نقاط بالتصفيات.

بدأ المدرب باولو بينتو بتشكيلة تضم 4 عناصر لم يشارك أصحابها في المباراة الأولى بالتصفيات وهم: خالد الظنحاني وعلي سالمين وحارب سهيل وسلطان عادل، من أجل منحهم فرصة اللعب والاستفادة من مهاراتهم، ومع البداية ضغط الأحمر من أجل اختراق مرمى خالد عيسى، ولكنه وقف سداً منيعاً أمام تلك المحاولات، ورغم بعض الأخطاء الدفاعية سرعان ما تماسك لاعبوه، وكان تنظيمهم جيداً وتصدوا للمحاولات الهجومية للبحرين، والتي عابها عدم التركيز، حيث اعتمد الأحمر على السيطرة على نصف الملعب من أجل منع بناء الهجمات للأبيض، ومع ذلك جاءت الهجمات المرتدة للأبيض خطرة على مرمى البحرين، وكاد كايو أن يسجل من هجمة منظمة، ولكن القائم وقف حائلاً دون التسجيل.

هدف لرمضان

ومن إحدى الهجمات المرتدة مرر علي صالح كرة أحسن عبد الله رمضان المتقدم والنشيط استغلالها، والتسديد على يسار حارس البحرين، مسجلاً الهدف الأول للأبيض بعد 36 دقيقة، ينهي به الشوط الأول رغم مساعي البحرين لإدراك التعادل.

مع بداية الشوط الثاني أجرى البرتغالي باولو بينتو عدة تغييرات، بمشاركة يحيي نادر وماجد راشد ويحيي الغساني وعلي مبخوت بدلاء لعلي سالمين وحارب سهيل وعلي صالح وسلطان عادل، من أجل تعزيز الأداء بخط الوسط والقوة الهجومية، ومع ذلك واصل منتخب البحرين ضغطه الهجومي عن طريق كميل الأسود ومحمد مرهون من أجل تعديل النتيجة، ولكن خالد عيسى والدفاع تصدوا لمحاولات الأحمر.

هدف لمبخوت

ونجح علي مبخوت في تسجيل الهدف الثاني للأبيض من ركلة جزاء، إثر عرقلة عبد الله عبدالله رمضان داخل منطقة الجزاء، بعد 89 دقيقة، ليرتفع رصيد مبخوت من الأهداف الدولية إلى 84 هدفاً،منها 42 في الشوط الأول، ومثلها في الثاني، وينهي الأبيض المباراة بفوز مستحق.

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