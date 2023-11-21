السعودية تعزز صدارتها بفوز على الأردن بثنائية الشهري

عزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم وكأس آسيا 2027، بفوزه على مضيفه الأردني 2-0 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني .

وفرض نجم "الأخضر" صالح الشهري نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين في الدقيقتين 8 و30.

ورفعت السعودية الفائزة على باكستان برباعية نظيفة في مستهل مشوارها في التصفيات رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان التي اكتسحت باكستان 6-1 في وقت سابق، فيما تجمد رصيد الاردن عند نقطة من تعادل مع طاجيكستان 1-1 في الجولة الاولى. ومُنيت باكستان بخسارتها الثانية تواليا لتتذيل الترتيب من دون أي نقطة.

على ملعب عمان الدولي، نجح المنتخب السعودي الذي يشرف عليه الإيطالي روبرتو مانشيني في التقدم على أصحاب الأرض من كرة عرضية أرسلها عباس الحسن داخل الصندوق حولها صالح الشهري رأسية قوية في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس يزيد ابو ليلى (8).

وكاد الأردني موسى التعمري المحترف مع مونبلييه الفرنسي يدرك التعادل بعد انفراده بالمرمى لكن الحارس محمد العويس تصدى للكرة ببراعة (15).

وعاد الشهري لممارسة هواية التسجيل مستغلا تمريرة علي هزازي بعمق الدفاع الأردني ليسدد كرة أرضية على يسار الحارس (30)، وحرمت العارضة المدافع المتقدم عباس الحسن من إضافة الهدف الثالث (37)، وعاد العويس للتألق قبل نهاية الشوط الأول بالتصدي لانفراد محمد ابو حشيش (45).

وتراجع الأداء في الشوط الثاني رغم امتلاك منتخب الأردن زمام المبادرة، لكن هجماته توقفت أمام صلابة الدفاع السعودي، فسدد يزن النعيمات كرة بعيدة عن خشبات المرمى (60)، وانحرفت تسديدة التعمري (74).

وتهيأت الكرة أمام سعود عبدالحميد لإضافة الهدف الثالث للسعودية لكنه لم يحسن التسديد على المرمى (77)، وابعد الدفاع تسديدة البديل محمود مرضى (90)، فيما علت رأسية يزن النعيمات المرمى (2+90).

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