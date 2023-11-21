محكمة باكستانية تقضي بعدم شرعية محاكمة رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن



قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن المحاكمة المغلقة بالسجن لرئيس الوزراء السابق عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة، غير قانونية، حسبما ذكر محاميه.

وقال المحامي نعيم حيدر بانجوثا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في إسلام آباد جاء بناء على التماس قدمه خان، الذي طالب بمحاكمة مفتوحة.

من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستستأنف، أم ستطبق إجراءات المحكمة المفتوحة في المستقبل في نفس السجن الواقع في مدينة روالبندي أو في مكان آخر.

وأصرت السلطات على إجراء محاكمة خان في سجن أديالا بسبب وجود تهديدات لحياته.

جاء قرار المحكمة بعد نحو شهر من اتهام خان بتسريب وثائق سرية. ويقول خبراء قانونيون إن الاتهامات التي يواجهها قد يعاقب عليها بالإعدام في حال تمت إدانته.

مساعد خان المقرب، شاه محمود قريشي، الذي كان نائبا له في حزبه حركة الإنصاف، هو أحد المتهمين في القضية. ونفى كل منهما الاتهامات خلال المحاكمة.

تتعلق القضية بتصريحات خان، وتلويحه برسالة دبلوماسية سرية خلال تجمع بعد الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2022.

ويتهم خان وقرشي بالكشف عن معلومات في رسالة سرية لأشخاص غير معنيين لتحقيق مكاسب سياسية.

لم يتم الإعلان عن مضمون الوثيقة التي أطلق عليها اسم شفرة، من قبل الحكومة أو محامي خان، ولكن يبدو أنها كانت عبارة عن مراسلات دبلوماسية بين السفير الباكستاني في واشنطن ووزارة الخارجية في إسلام آباد.

وزعم خان أن الرسالة دليل على أن الإطاحة به كانت مؤامرة أمريكية، وتم تنفيذها من قبل الجيش وخصومه السياسيين من بينهم خلفه شهباز شريف. ونفت واشنطن والجيش الباكستاني وشريف هذا الادعاء.

لم يظهر خان على الملأ منذ أغسطس حينما حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بالفساد. وفي وقت لاحق علقت المحكمة العليا في إسلام أباد هذا الحكم، لكنه ظل رهن الاحتجاز بسبب إلقاء القبض في قضية شفرة.

جاءت تطورات اليوم الثلاثاء، قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 8 فبراير.

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