وزير فرنسي: أسباب تدفع للأمل في ملف الإفراج عن رهائن غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو الثلاثاء على قناة بي اف ام تي في أن "هناك حقا أسبابا تدفع للأمل" في الإفراج الوشيك عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.
قال الوزير الذي زار الشرق الأوسط من 14 إلى 18 نوفمبر "لقد ألقينا بكل ثقلنا وسنواصل ذلك في هذه المفاوضات لتحرير رهائننا".
وثمة ملامح لاتفاق وشيك يضمن الافراج عن رهائن مقابل هدنة مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، اذ أعلنت قطر والولايات المتحدة الثلاثاء عن إحراز تقدم في المفاوضات.
واعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء "نحن قريبون جدا، قريبون جدا" من اتفاق، مضيفا "لا يحصل شيء الا حين يحصل فعليا".
اقرأ أيضاً:
تعليق جديد من الخارجية الأمريكية حول صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل
برلمان جنوب أفريقيا يصوت لصالح إغلاق سفارة إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية
وزير فرنسي: أسباب تدفع للأمل في ملف الإفراج عن رهائن غزة
السيسي: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN21112023000110011019ID1107467077
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.