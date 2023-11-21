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وزير فرنسي: أسباب تدفع للأمل في ملف الإفراج عن رهائن غزة

11/21/2023 3:01:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو الثلاثاء على قناة بي اف ام تي في أن "هناك حقا أسبابا تدفع للأمل" في الإفراج الوشيك عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

قال الوزير الذي زار الشرق الأوسط من 14 إلى 18 نوفمبر "لقد ألقينا بكل ثقلنا وسنواصل ذلك في هذه المفاوضات لتحرير رهائننا".

وثمة ملامح لاتفاق وشيك يضمن الافراج عن رهائن مقابل هدنة مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، اذ أعلنت قطر والولايات المتحدة الثلاثاء عن إحراز تقدم في المفاوضات.

واعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء "نحن قريبون جدا، قريبون جدا" من اتفاق، مضيفا "لا يحصل شيء الا حين يحصل فعليا".

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