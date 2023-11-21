دبي الصحية توقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة الإمارات

أعلنت كل من "دبي الصحية"، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، ومجموعة الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم يهدفان من خلالها إلى تعزيز تجربة المريض وترسيخ ثقافة التميز في مجالات الرعاية الصحية والضيافة.

جاء توقيع المذكرة بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، ووقّع المذكرة كل من عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وفي هذه المناسبة قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم " تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة الإمارات ودبي الصحية، خطوة مهمة تدعم مسيرة تحول دبي الصحية نحو الريادة على صعيد الرعاية الصحية التي تتمركز حول المريض، كما تبرز جهود الجانبين في دعم التميز والابتكار والتوافق بينهما".

من جانبه قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم " ترتكز الشراكة بين مجموعة الإمارات ودبي الصحية على تبادل الخبرات بين الطرفين، حيث تقوم دبي الصحية بدعم طيران الإمارات من خلال البحث والتطوير، كما تشمل أطر الشراكة تبادل الخبرات في مجموعة من التخصصات، الأمر الذي يؤكد حرص الطرفين على تبادل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات، كما تؤكد الشراكة جهود الجانبين في تعزيز التطور الوظيفي، وتأهيل الكوادر الوطنية، والتزامهما تجاه تبني وتطوير المواهب المحلية".

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات " إن التزامنا المشترك تجاه تحقيق التميز، يترجمه التعاون بين طيران الإمارات ودبي الصحية لتعزيز ثقافة الضيافة في مجال الرعاية الصحية.. ومن خلال شراكتنا، نسعى جاهدين لتقديم تجربة تتميز بها طيران الإمارات، لخلق بيئة ترتقي برحلة المريض بجانب توفير أعلى المعايير الطبية".

من جانبه، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية " باعتبارنا أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، فإننا نتطلع إلى إثراء تجربة الرعاية الصحية التي تركز على المريض بالدرجة الأولى، ما يضمن أن يكون التميز على صعيد الرعاية الصحية هو جوهر رحلة المرضى، ومن خلال شراكتنا مع هذه المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، نهدف إلى إنشاء منظومة يشعر فيها المرضى بالتقدير والدعم والثقة في خياراتهم الصحية، ما يسهم في رفع مستوى الرعاية بدبي بما يتماشى مع تعهدنا وهدفنا الأسمى "المريض أولاً".

يذكر أن دبي الصحية تعتبر أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، حيث تجمع تحت مظلتها محاور الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء للارتقاء بصحة الإنسان.

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