مسؤولو الصحة بغزة : فقدنا القدرة على إحصاء القتلى مع تكثيف الهجوم الإسرائيلي

قال

مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إنهم فقدوا القدرة على إحصاء القتلى بسبب انهيار أجزاء من النظام الصحي في القطاع وصعوبة انتشال الجثث من المناطق التي اجتاحتها الدبابات والقوات الإسرائيلية.

وثمة ملامح لاتفاق وشيك يضمن الافراج عن رهائن مقابل هدنة مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، اذ أعلنت قطر والولايات المتحدة الثلاثاء عن إحراز تقدم في المفاوضات.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية من الدوحة أنّ الحركة "تقترب من التوصّل لاتّفاق" على هدنة بينها وبين إسرائيل في الحرب الدائرة بين الطرفين منذ شهر ونصف شهر.

كذلك اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن الثلاثاء "نحن قريبون جدا، قريبون جدا" من اتفاق، مضيفا "لا يحصل شيء الا حين يحصل فعليا".

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