تصفيات آسيا للمونديال.. فوز الكويت والسعودية واليمن وقطر والعراق وهزيمة سوريا وفلسطين

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت منتخبات الكويت والسعودية واليمن وقطر والعراق لكرة القدم اليوم في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وحصد المنتخب الكويتي أول 3 نقاط له في التصفيات بالفوز الكبير 4-0 على مضيفه منتخب أفغانستان ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، التي ينفرد المنتخب القطري بصدارتها بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات بفوزه 3-0 على مضيفه الهندي في المباراة الثانية بالمجموعة .
وعزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة السابعة بالفوز 2-0 على مضيفه الأردني فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط اثر فوزه 6-1 اليوم في المباراة الأخرى بالمجموعة.
وفي أبرز المباريات الأخرى بنفس الجولة، فازت العراق على فيتنام 1-0 واليمن على نيبال 2-0 وقيرغيزستان على عمان 1-0 وأستراليا على فلسطين 1-0 واليابان على سوريا 5-0 وكوريا الجنوبية على الصين 3-0.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN21112023000110011019ID1107467070
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.