تصفيات آسيا للمونديال.. فوز الكويت والسعودية واليمن وقطر والعراق وهزيمة سوريا وفلسطين



حققت منتخبات الكويت والسعودية واليمن وقطر والعراق لكرة القدم اليوم في الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وحصد المنتخب الكويتي أول 3 نقاط له في التصفيات بالفوز الكبير 4-0 على مضيفه منتخب أفغانستان ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، التي ينفرد المنتخب القطري بصدارتها بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات بفوزه 3-0 على مضيفه الهندي في المباراة الثانية بالمجموعة .

وعزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة السابعة بالفوز 2-0 على مضيفه الأردني فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط اثر فوزه 6-1 اليوم في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وفي أبرز المباريات الأخرى بنفس الجولة، فازت العراق على فيتنام 1-0 واليمن على نيبال 2-0 وقيرغيزستان على عمان 1-0 وأستراليا على فلسطين 1-0 واليابان على سوريا 5-0 وكوريا الجنوبية على الصين 3-0.

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