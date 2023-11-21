30 % نمو الطلب على خدمة دناتا للقُصّر المسافرين من دون مرافق

تواصل دناتا، الشركة العالمية في خدمات الطيران والسفر، تعزيز عروضها لتوفير تجربة سلسة للمسافرين اليافعين في المطار. وأرسى فريق خبراء، من خلال الدورات التدريبية الشاملة وتوفير صالة خاصة، معايير جديدة لرفاهية وراحة القُصّر غير المصحوبين، مع توقعات بنمو الطلب بنسبة 30 % على هذه الخدمة على أساس سنوي.

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا: «نحن نأخذ مسؤولية رعاية المسافرين اليافعين على محمل الجد. وتتمثل مهمتنا في ضمان تجربة سلسة وممتعة وخالية من التوتر لهم في المطار، وتوفير بيئة مريحة ومسلّية في صالتنا الخاصة تجعلهم يحتفظون بذكريات تدوم طويلاً. كما نفخر بنيلنا ثقة الآلاف من أولياء الأمور من خلال خدماتنا الآمنة والموثوقة، وسوف نستمر في اتخاذ مزيد من المبادرات لتعزيز عروضنا».

فريق محترف

لا تدّخر دناتا جهداً في تدريب فريقها المكون من 200 شخص، يتمتعون بخبرات كبيرة لضمان شعور القُصّر غير المصحوبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً، بالأمان والراحة في المطار. ويتطلّب هذا الأمر اختيار موضوع المحادثة المناسبة بمهارة وتوفير إرشادات لتجربة سلسة للركاب الصغار. ويحرص الوكلاء على التأكد من صحة جميع المستندات الشخصية، بدءًا من تحديد هوية الوصي الذي يسلم القاصر أو يتسلمه، وحتى التسليم بسلاسة لطاقم الطائرة.

الصالة الخاصة

تدير دناتا صالة حصرية مخصصة للقُصّر غير المصحوبين في المبنى رقم 1 بمطار دبي الدولي. وتوفر هذه الصالة مساحة آمنة ومريحة وترفيهية للمسافرين الصغار للاسترخاء واللعب قبل رحلاتهم. وتعمل الصالة على مدار الساعة، وهي مجهزة بشاشات ترفيهية ومجموعة من الدمى لتسلية الصغار أثناء الانتظار. وينسق العاملون في الصالة مع زملائهم في شركات الطيران للتأكد من بقاء القُصّر غير المصحوبين بذويهم في أيد أمينة والوصول إلى بوابات الصعود إلى الطائرات في الوقت المحدد.

30 % نمو الطلب

تقدم دناتا خدماتها المتكاملة إلى أكثر من 145 شريكاً من شركات الطيران في مطار دبي الدولي ومطار دبي وورلد سنترال. وخلال هذا العام وحده، ساعد وكلاء دناتا أكثر من 6000 من القُصّر غير المصحوبين بذويهم، بدءاً من إنجاز إجراءات السفر وحتى الصعود إلى الطائرة في المطارين. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الأرقام مستويات أعلى، وأن يسجل الطلب على هذه الخدمة نمواً بنسبة 30 % على أساس سنوي مقارنة بأرقام 2022.



تواصل دناتا، منذ تأسيسها في عام 1959، لعب دور مهم في صناعة الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويزيد عدد موظفي مجموعة دناتا حالياً على 23 ألفاً في الدولة، حيث تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لأكثر من 190 شركة طيران لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات.

وتقدم دناتا، على الصعيد العالمي، خدمات آمنة وعالية الجودة للمناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين وخدمات التجزئة في 38 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.