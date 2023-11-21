«الثريا» تتعاون مع «أنسور تكنولوجيز» النرويجية لتسهيل البث من مختلف المواقع

أعلنت شركة الثريا للاتصالات، وحدة الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة الياه سات للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لخدمات الاتصالات الفضائية في دولة الإمارات، عن اتفاقية شراكة مع شركة أنسور تكنولوجيز أيه إس «AnsuR Technologies AS» النرويجية الرائدة، تقوم بموجبها الثريا بتزويد عملائها من مختلف القطاعات في الأسواق الدولية بتقنية «Asmira» المتقدمة لضغط المقاطع الفيلمية التي طورتها الشركة النرويجية.

وتوفر تقنية «Asmira» حلاً برمجياً متعدد الاستخدامات صُمّم لتسهيل البث التدفقي للمقاطع الفيلمية، لا سيما من المواقع النائية، وهو يقدم فوائد متنوعة لمختلف المستخدمين عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التي تنطوي على تحديات كبيرة. وتُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز جهود شركة الثريا لتنويع محفظتها من الحلول المتطورة عبر ضم تقنية «Asmira» إلى شبكة التوزيع العالمية الخاصة بها، وذلك ضمن باقة اشتراك مجمعة تشمل السعة الزمنية اللازمة للبث مع تمكين المستخدمين من الاستفادة من حلول ضغط الفيديو. وتُعد هذه الشراكة جزءاً من استراتيجية «الياه سات» لتلبية الطلب المتزايد في السوق على حلول الفيديو المستخدمة في مجالات متعددة ومنها الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR)، الأمر الذي يسهم في تعزيز السلامة والأمن.

تتسم الخدمة الجديدة بالمرونة والسلاسة، حيث يمكن الاشتراك فيها حسب احتياجات المستخدم من حيث المدى الزمني للاشتراك أو طبيعة الاستخدام. وتشمل الفوائد الرئيسية لتقنية ضغط المقاطع الفيلمية «Asmira» الاستفادة من النطاقات المتاحة على أفضل نحو ممكن، كما أنها تعمل بكفاءة مع معدلات بيانات منخفضة، ومن ثم فهي تتيح إنجاز العمل حتى في حالات محدودية النطاق الترددي. تسهم هذه المزايا في تمكين المستخدمين من بث مقاطع فيلمية عالية الجودة باستخدام معدات أصغر حجماً وأقل وزناً.

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الياه سات: «تقدم شراكتنا مع أنسور مثالاً جديداً على حرص الياه سات والثريا على البقاء في الطليعة من خلال توقع زيادة الطلب على التقنيات الرائدة في السوق. تمتلك أنسور مجموعة من تقنيات ضغط المقاطع الفيلمية المتقدمة التي تجعلها الخيار الأمثل لمجموعة واسعة من متطلبات الاستخدام. ومن خلال الاستفادة من شبكة التوزيع العالمية للياه سات، سنكون قادرين على توسيع استخدام تقنية «Asmira» وتمكين المزيد من المستخدمين من الاستفادة من فوائدها».



ومن جهته، قال هارالد سكينموين، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في أنسور: «نحن في غاية السعادة لعقد هذه الشراكة، لا سيما وأنها تتيح توفير تقنيات بث المقاطع الفيلمية الأكثر فعالية من حيث الكلفة والجودة العالية من خلال شريك مُتميز بما يخدم مجموعة من الأسواق الأكثر تطلباً على مستوى نوعية الخدمة».

وتتميز تقنية «Asmira» بالعديد من الميزات التي تركز على مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بدءاً من العمليات الخاصة والعمليات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع‏، وصولاً إلى عمليات بث الفيديو من الطائرات بدون طيار والسفن والمركبات المتنوعة، بالإضافة إلى مراقبة الحدود، ومراقبة البنية التحتية الحيوية، ومراقبة أمن وسلامة المنشآت.

كما توفر التقنية مجموعة من المزايا والحلول التي تُمكن المستخدم من الاستفادة من قدراتها للحصول على أفضل النتائج، وتشمل هذه الحلول: حلاً برمجياً مستقلاً عن الشبكة لبث المقاطع الفيلمية من المواقع والمنصات النائية، الاستخدام الفعّال لعرض النطاق الترددي، إلى جانب مقاطع محسّنة لنقل البيانات بمعدل منخفض، ويمكن تشغيله على جهاز كمبيوتر أو تضمينه في منصة بدون طيار أو مأهولة أو طائرة أو سفينة أو مركبة، كما توفر محتوى فوري للمعلومات المرئية الهامة وذات الصلة لدعم سرعة اتخاذ القرارات.



