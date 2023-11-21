علامة «ميسوني» العالمية تطلق مشروعها الأول بجزيرة المرجان



رحّبت شركة «مرجان»، المطور الرئيسي لعقارات التملك الحرّ في رأس الخيمة، بالإعلان عن إطلاق أول مشروع سكني من علامة «ميسوني» في إمارة رأس الخيمة في جزيرة المرجان. وسيوفر المشروع الذي يحمل توقيع كل من شركة «درر» المتخصصة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات وشركة «فورتشن 5» الإماراتية المتخصصة في استثمار وتطوير وبيع العقارات، مساحات معيشة مخصصة مستوحاة من جماليات التصميم لعلامة الأزياء الإيطالية الفاخرة.

وستقدّم علامة «ميسوني» التجارية الإيطالية الشهيرة، والمعروفة ببصمتها الراقية التي تجمع بين الألوان الجريئة والرسومات والأشكال الاستثنائية، مزيجاً متناغماً ومستوىً رفيعاً من المعيشة في رحاب مشروعها على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «تعدّ مساكن «ميسوني» الإضافة الأحدث إلى نخبة المشاريع عالية القيمة في جزيرة المرجان، والتي ترسي معايير جديدة للمعيشة الفاخرة في المنطقة. ويعكس الظهور الأول لهذه العلامة في رأس الخيمة الجاذبية القوية لأساليب الحياة التي توفرها جزيرة المرجان، فضلاً عن كونه فرصة استثمارية مجزية لأصحاب المنازل والمستثمرين الطموحين. ويسعدنا أن نتعاون مع شركتي «درر» و«فورتشن 5» لنخلق معاً تجارب معيشية استثنائية للعائلات والزوار، ونعزز جاذبية رأس الخيمة كوجهة استثمارية وسياحية عالمية لا تضاهى».

ومن المتوقع افتتاح هذا المشروع على الواجهة البحرية، والذي يتميز بتصميمات داخلية تحمل لمسة دار الأزياء الإيطالية الفاخرة «ميسوني»، في عام 2026.



ومن جهته، قال ليفيو برولي، الرئيس التنفيذي لعلامة «ميسوني»: «نحن سعداء بالعمل مع شركتي «درر» و«فورتشن 5» في مشروعنا الجديد في رأس الخيمة. كما أننا فخورون بأن نكون جزءاً من مشروع استثنائي سيشكل إضافة استثنائية لقطاع العقارات المتنامي في الإمارة».

ويشكّل تطوير أول مشروع سكني من علامة «ميسوني» في جزيرة المرجان علامةً فارقة في مسيرة تطور الجزيرة كوجهةٍ سكنية وترفيهية راقية بامتياز. وستتولى شركة «أوكتا» الرائدة في مجال إدارة التطوير العقاري، مهمة المبيعات والتسويق الحصري للمشروع.



وبدوره، قال إبراهيم الحبيب، رئيس مجلس إدارة شركة درر العقارية: «نحن متحمسون لتطوير ثاني مشاريعنا العقارية في جزيرة المرجان وتقديم مساحات سكنية تحمل لمسة التصميم الأيقونية الأنيقة لعلامة «ميسوني» التجارية، وتلبي تطلعات عملائنا في المنطقة. وفي حين تواصل رأس الخيمة حفز الطلب القوي لسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيؤدي تطوير مساكن تحمل علامة «ميسوني» في الإمارة إلى جذب المزيد من المستثمرين والمقيمين الذين يتطلعون إلى إثراء أنماط حياتهم على الواجهة البحرية المتميزة لجزيرة المرجان».

وقال بريم موهانداس جوبالاني، الرئيس التنفيذي لشركة «فورتشن 5»: «يشكل التزامنا الراسخ بالتميز مفتاح نجاحنا اليوم، ونحن فخورون بالتعاون مع علامة أيقونية شهيرة مثل «ميسوني» في مشروعنا العقاري الجديد في جزيرة المرجان. وتجسد مساكن «ميسوني» أول ظهور لنا في إمارة رأس الخيمة، ونحن نتطلع إلى تطوير المزيد من العقارات في واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية والسياحية نمواً في المنطقة».

وشهدت مشاريع الواجهة البحرية والجزر القائمة والمرتقبة، مثل جزيرة المرجان، ثباتاً واستقراراً في الطلب على عقاراتها السكنية، مما يبشر بآفاق إيجابية لفرص الاستثمار العقاري في رأس الخيمة. كما أدى النمو المستدام في سوق العقارات في الإمارة وجاذبية تجارب المعيشة على الواجهة البحرية، إلى استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وترسيخ مكانة جزيرة المرجان كوجهة مثلى لتحقيق عوائد استثمارية مجزية.



