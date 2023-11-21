«منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» يستكشف آفاق مستقبل السياحة المستدامة

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ترسم إمارة الشارقة خريطة طريق أمام المنطقة والعالم لمستقبل السياحة المستدامة والصديقة للبيئة، إذ تنطلق فعاليات الدورة الـ10 من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» غداً في 22 نوفمبر بـ«مركز إكسبو الشارقة»، وذلك ببرنامج متكامل من الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل وبحضور ومشاركة نخبة من خبراء الصناعة وقادة الفكر من مختلف بلدان العالم.

ويجسد المنتدى، الذي تنظمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» وتحت شعار «السياحة المستدامة: مسارات نوعية ترسم آفاق المستقبل»، جهود الشارقة والتزامها تعزيز خيارات وتوجهات السفر التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية وتراعي معايير حماية الطبيعة، وتطوير قطاع السياحة البيئية وسياحة المغامرات المزدهر في الإمارة، وترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً للحلول المستدامة.

مستقبل صناعة السياحة



يتضمن برنامج المنتدى سلسلة من النقاشات الهادفة، والعروض وورش العمل التفاعلية، ورؤى خلاقة عن التحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة وسبل التغلب عليها وتحويلها إلى فرص تنموية، إذ تشهد الجلسة الأولى بعنوان «ممارسات الاستدامة: نبتكر من أجل التأثير الإيجابي، نتعاون من أجل التغيير» مشاركة كلٍّ من الدكتورة نوال الحوسني الممثلة الدائمة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيلة الوزارة المساعدة بالإنابة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وأحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، لمشاركة رؤاهما في توجهات السياحة المستدامة، والسياسات الحكومية المتعلقة بها، والفوائد الاقتصادية المترتبة عليها، ودور التكنولوجيا في نموها وتطويرها، إضافة إلى أهمية التعاون ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتجمع الجلسة الثانية من المنتدى والتي تحمل عنوان «استراتيجيات السفر والسياحة المستدامة» عدداً من قادة الصناعة، ومنهم كوكو تانغ عضو مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC) مؤسِّسة شركة (Colorful Earth) الشريكة المؤسِّسة لـ(Vinetree Tourism)، وافتخار حمداني، المدير العام الإقليمي لمجموعة فنادق «إتش إم إتش»، وبول بريدجر، المدير التنفيذي للعمليات في فندق روف، ويدير الجلسة دوغ لانسكي، الخبير العالمي للسياحة ومستشار الوجهات السياحية، لاستكشاف موضوعات السياحة البيئية، والحد من النفايات، والفوائد الاقتصادية والبيئية للسياحة المستدامة، وتقديم أفكار قيمة عن تشكيل مستقبل قطاع السياحة.

خبراء ومتخصصون يقدمون خلاصات تجاربهم



ويشمل برنامج المنتدى مجموعة من العروض التي يقدمها خبراء، ومنهم كوكو تانغ، عضو مجلس إدارة «المجلس العالمي للسياحة المستدامة» (GSTC)، مؤسِّسة شركة «كالرفل إيرث» (Colorful Earth) الشريكة المؤسِّسة لـ«فاينتري توريزيم» (Vinetree Tourism)، إلى جانب دوج لانسكي، مستشار تطوير الوجهات والخبير العالمي في صناعة السياحة، وكريم المرمري، مدير إدارة التسويق في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

ويشهد المنتدى تنظيم ورشتي عمل؛ الأولى بعنوان «مبادرة تعزيز الالتزام بالاستدامة» وتقدم تدريباً متخصصاً يهدف إلى تعزيز السياحة المسؤولة وإحداث التغيير الاجتماعي، وتتضمن التدريبات تركيب شواحن للسيارات الكهربائية في وجهات مختلفة لتشجيع المجتمع على استخدام السيارات الكهربائية، في حين تستهدف الورشة الثانية التي تأتي بعنوان «رحلة تفوق التوقعات» منظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين، لتزودهم المعرفة والأدوات اللازمة وتحسين تجارب الزوار والسياح، بتصميم مسارات رحلات مبتكرة في الشارقة، وتوفر الورشتان فرصة عملية لاستكشاف وتشكيل مستقبل ممارسات السياحة المستدامة.

خدمات مستدامة



وتنظم «سياحة الشارقة» على هامش فعاليات الدورة العاشرة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» «معرض السياحة والسفر»، لعرض أحدث التطبيقات والممارسات في قطاع السفر والسياحة في إمارة الشارقة، وإتاحة الفرصة أمام الحاضرين للتعرف إلى مستجدات هذا القطاع الحيوي المهم، واستعراض مجموعة من المبادرات والمشروعات المستدامة، وتجارب السفر التفاعلية، والتي تتبناها مختلف الجهات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الشارقة، ويوفر المعرض للمهتمين في صناعة السياحة منصة للتواصل واستكشاف مستقبل السفر، مشكلاً قيمة مضافة للمنتدى.