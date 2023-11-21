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1.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

11/21/2023 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 439 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 806.46 مليون درهم و357 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 593.27 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 36.52 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 36.46 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 424.84 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 194.94 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 5.04 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30.8 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18.65 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 98.6 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 23.25 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 24.71 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 208.15 مليون درهم منها 18 رهنا لأراض بقيمة 27.85 مليون درهم و121 رهنا لفلل وشقق بقيمة 180.3 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 22.31 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 19.89 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 86.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 1 بقيمة 9.82 مليون درهم.


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