«شل» تعلن اكتشاف بئر للغاز في مصر بالبحر المتوسط

أعلنت شركة «شل مصر» إتمام حفر أول بئر، ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاثة آبار، والواقع في منطقة امتياز شمال شرق العامدية بالبحر المتوسط، مؤكدة أن النتائج أظهرت وجود طبقة حاملة للغاز في البئر، التي تقع عند مستوى 250 متراً تحت سطح البحر.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: «يعد هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو الأمام بالنسبة لشركة شل مصر، لتعزيز تطلعاتنا نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلي، كما يعزز التزامنا المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر، ويعد الإتمام الناجح لحملتنا الاستكشافية الحالية جزءاً من استراتيجية شل للنمو في مصر، وستعمل شركة شل مع الشركاء على الإسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السلامة».



في سبتمبر من هذا العام وقعت شل اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك»، والتي بموجبها استحوذت شركة كوفبك على حصة 40% من قطاع 3، مع امتلاك شل للحصة المتبقية البالغة 60% من حصة الشريك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

والجدير الذكر أن شركة شل تعاقدت مع شركة ستينا للحفر على سفينة الحفر البحرية (MODU)- منصة ستينا فورث Stena Forth- لتنفيذ عمليات الحفر.