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أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد في مصر

11/21/2023 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 إلى مستوى تاريخي جديد، في الوقت الذي يواصل فيه المعدن الأصفر الارتفاع عالمياً متجاوزاً مستوى 2000 دولار للأونصة.

وشهد الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر ارتفاعاً قوياً فوق مستوى 2800 جنيه للجرام.

وتخطى الذهب عيار 24 حاجز 3200 جنيه، في حين ارتفع الذهب عيار 18 فوق مستوى 2400 جنيه مصري.

وواصل السعر العالمي للذهب الصعود مستهدفاً مستوى ألفي دولار للأونصة، والذي تجاوزه خلال التداولات، وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 23.64 دولارا للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.26 دولار.


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