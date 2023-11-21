ماجد الفطيم العقارية تطلق حي «سيرينيتي مانشنز» في تلال الغاف

أعلنت شركة ماجد الفطيم العقارية، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم، عن إطلاق حي سيرينيتي مانشنز، في مشروع تلال الغاف. ويضم الحي الجديد 106 فلل مانشن، تضم 6 أو 7 غرف نوم، والتي يمكن تخصيصها بحسب رغبة واحتياجات كل مالك.



وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتطوير في معرض تعليقه على هذا الحي الجديد: «لا يعد حي سيرينيتي مانشنز مجرد حي فاخر آخر نقوم بتطويره، بل يمثل حقبة جديدة واستثنائية من نمط العيش الفاخر، المصمم خصيصاً ليلائم أذواق وتطلعات الأفراد من ذوي الثروات العالية جداً الذين يسعون بشكل دائم خلف تجارب استثنائية وفريدة من نوعها في كل جانب من جوانب حياتهم.

وقد استطعنا بالتعاون مع شركة SAOTA والمهندس نبيل غلام وشركة BLINK، من صياغة كل جانب من جوانب هذا الحي بدقة متناهية، مع مراعاة أدق التفاصيل لضمان أن يرتقي حي سيرينيتي مانشنز بمفهوم المعيشة الفاخرة إلى مستويات غير مسبوقة، ويرسي معايير جديدة في تطوير مساحات معيشية مناسبة تتميز بالأناقة والرقي واللمسات الجمالية.

وقد تمكنا في نهاية المطاف من ابتكار منتج فذ على صعيد التميز في التصميم، وذلك من خلال مزيج رائع من اللمسات الجمالية ذات التأثير المعزز والتصاميم المميزة التي تعكس الأذواق الفردية للمشترين». ويوفر حي سيرينيتي مانشنز مجموعة مختارة من ثلاثة أنواع من الفيلات هي، لونا وآيلا، وآرا.



