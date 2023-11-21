-->

Wednesday, 22 November 2023 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماجد الفطيم العقارية تطلق حي «سيرينيتي مانشنز» في تلال الغاف

11/21/2023 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ماجد الفطيم العقارية، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم، عن إطلاق حي سيرينيتي مانشنز، في مشروع تلال الغاف. ويضم الحي الجديد 106 فلل مانشن، تضم 6 أو 7 غرف نوم، والتي يمكن تخصيصها بحسب رغبة واحتياجات كل مالك.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتطوير في معرض تعليقه على هذا الحي الجديد: «لا يعد حي سيرينيتي مانشنز مجرد حي فاخر آخر نقوم بتطويره، بل يمثل حقبة جديدة واستثنائية من نمط العيش الفاخر، المصمم خصيصاً ليلائم أذواق وتطلعات الأفراد من ذوي الثروات العالية جداً الذين يسعون بشكل دائم خلف تجارب استثنائية وفريدة من نوعها في كل جانب من جوانب حياتهم.

وقد استطعنا بالتعاون مع شركة SAOTA والمهندس نبيل غلام وشركة BLINK، من صياغة كل جانب من جوانب هذا الحي بدقة متناهية، مع مراعاة أدق التفاصيل لضمان أن يرتقي حي سيرينيتي مانشنز بمفهوم المعيشة الفاخرة إلى مستويات غير مسبوقة، ويرسي معايير جديدة في تطوير مساحات معيشية مناسبة تتميز بالأناقة والرقي واللمسات الجمالية.

وقد تمكنا في نهاية المطاف من ابتكار منتج فذ على صعيد التميز في التصميم، وذلك من خلال مزيج رائع من اللمسات الجمالية ذات التأثير المعزز والتصاميم المميزة التي تعكس الأذواق الفردية للمشترين». ويوفر حي سيرينيتي مانشنز مجموعة مختارة من ثلاثة أنواع من الفيلات هي، لونا وآيلا، وآرا.


MENAFN21112023000110011019ID1107467055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث