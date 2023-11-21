منصة «فلس» للمدفوعات الرقمية تنطلق في الإمارات

كشفت شركة «فلس» Fils عن منصتها الجديدة بقطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى مساعدة الشركات على الاستدامة في القطاع، عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، التي يمكن دمجها بسهولة في المنصات عبر سائر القطاعات.

وتعد «فلس» Fils بمثابة منصة شاملة، تلبي المعايير المؤسسية ومصممة لتقديم مزايا قيمة موجهة بين الشركات، وبين الشركات والمستهلك(B2B2C)، كما أنها تستفيد من قوة التقنيات في الخدمات المالية والضيافة والتجارة الإلكترونية.

وتأسست «فلس» من قبل نمير خان، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MFTA).

ويأتي إطلاق «فلس» قبل انعقاد قمة «COP28» لتعزيز تطلع الشركات في جميع القطاعات إلى مواءمة عملياتها مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والبحث عن الفرص، التي تنطوي على فوائد مجتمعية طويلة المدى، وتدفع عجلة نمو الأعمال.

وقال نمير خان، مؤسس المنصة: «نرى في «فلس» عاملاً محفزاً لتبني وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما تمهد الطريق نحو قدر أكبر من المساءلة، والوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ، يمكنها تحسين مستوى الاستدامة، لقد أنشأت «فلس» منظومة إيكولوجية رقمية، تربط بين البينية التحتية للدفع والمؤسسات، والقادة المؤثرين والمستهلكين».



