«أوبتيموم» الأيرلندية توسع استثماراتها في الإمارات والمنطقة

أعلنت شركة «أوبتيموم نيوترشن»، وهي مملوكة لمجموعة «جلانبيا العالمية للتغذية» الأيرلندية، عن خططها الجديدة لتوسيع حضورها في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وقال ساتيافرات بندهاركار، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الصين وجنوب آسيا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مجموعة «جلانبيا العالمية للتغذية»: تشهد المنطقة انتشاراً متزايداً لنمط الحياة الصحي والرياضي، وذلك بفضل الدعم والتشجيع الحكومي المستمر عن طريق المبادرات المختلفة. وتشارك «أوبتيموم نيوترشن» في هذا الزخم من خلال تقديم المعلومات القيمة المتعلقة بالصحة البدنية والنفسية ودعم المبادرات الحكومية ذات الصلة، وذلك بتوظيف خبرتها الكبيرة ووصولها العالمي وتحليلاتها العميقة لمشهد الرياضة في المنطقة، لتساعد الرياضيين وغيرهم على تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتهم.

من جهته، قال كريم جابرييل، مدير التسويق والأعمال الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى مجموعة «جلانبيا العالمية للتغذية»: تتمتع «أوبتيموم نيوترشن» بسجل حافل ورائد عالمياً في مجال التغذية الرياضية، ما سيعود بالعديد من الفوائد على المجتمعات المهتمة بالرياضة واللياقة البدنية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وفي المقابل، تشهد المنطقة انتشاراً متزايداً لمفهوم الاستهلاك المسؤول، والذي يسهم بدوره في زيادة الطلب على منتجات التغذية الرياضية المصنعة وفق معايير صديقة للبيئة، وباستخدام أفضل المواد الخام في منشآت متطورة، وهو ما يميز «أوبتيموم نيوترشن».

ويشير الاهتمام الكبير الذي تحظى به المنطقة من قبل أشهر العلامات المرموقة، وفي مقدمتها «أوبتيموم نيوترشن»، إلى وجود آفاق مشرقة لنمو مشهد الرياضة الإقليمي.



