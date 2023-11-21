«كيو القابضة» تستحوذ على 6 شركات بـ 25.6 مليار درهم في أبوظبي

وافق مجلس إدارة شركة «كيو القابضة» الثلاثاء، على استحواذ الشركة على كامل أسهم «ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية» وشركة «أي اتش سي كابيتال القابضة»، (البائعين) في شركة مدن العقارية. كما وافق المجلس بالاستحواذ على كامل أسهم شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية في الشركات: «شركة أبوظبي الوطنية للمعارض» و«شركة ميزا للاستثمارات» و«شركة الساحل 1 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود» و«شركة الساحل 2 ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود»، و«شركة أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد شركة ذات نطاق محدود» وشركة أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد (يشار إليها فيما يلي بــ«الشركات المستهدفة») وعدد من قطع الأراضي المحددة «يشار إليها بــ«الأصول المستهدفة».

ووافق المجلس على قيام الشركة بإصدار 25.627.000.000 من السندات إلزامية التحول إلى أسهم «بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند» على النحو التالي: 17.087.770.000 من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم «بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند» إلى شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية «أو أي من الشركات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة» وسوف يتم تحويلها إلى 6.328.803.704 أسهم جديدة في الشركة، وكذلك إصدار 8.539.230.000 من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم «بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند» إلى شركة أي اتش سي كابيتال القابضة «أو أي من الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ش. م. ع» وسوف يتم تحويلها إلى 3.162.677.778 سهماً جديداً في الشركة.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تحويل السندات إلى أسهم بسعر التحويل «2.7» درهم لكل سند وزيادة رأس مال الشركة من 6.855.598.886 درهماً إلى 16.347.080.368 درهماً وذلك بإصدار 9.491.481.482 سهماً بقيمة اسمية قدرها «1» واحد درهم للسهم لصالح شركة أي دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشركات المستهدفة والأصول المستهدفة المذكورة أعلاه.

كما جرت الموافقة خلال الاجتماع على مسودة اتفاقية بيع وشراء الحصص والأراضي المزمع إبرامها بين الشركات والبائعين.

وأكد مجلس الإدارة خلال الاجتماع على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 «أو أي تاريخ آخر حسبما توافق عليه وزارة الاقتصاد» للنظر في استحواذات الشركة، وذلك مقابل قيام الشركة بإصدار «25.627.000.000» من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم «بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للسند» لصالح شركة ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان.

الموافقة بموجب قرار خاص على تحويل السندات إلى أسهم وزيادة رأس مال الشركة من 6.855.598.886 درهماً إلى 16.347.080.368 درهماً وذلك بإصدار 9.491.481.482 سهماً بقيمة اسمية قدرها «1» واحد درهم للسهم لصالح شركة أي دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية ذ. م. م وشركة أي اتش سي كابيتال القابضة ذ. م. م أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما حسبما يحدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشركات المستهدفة والأصول المستهدفة المذكورة أعلاه.

الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة انفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها نتيجة تحويل السندات إلى أسهم.

النص قبل التعديل: «حدد رأس مال الشركة «6.855.598.886» درهماً موزعة على «6.855.598.886» سهماً بقيمة اسمية قدرها «1» واحد درهم للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

النص بعد التعديل: «حدد رأس مال الشركة بمبلغ «16.347.080.368» درهماً موزعة على «16.347.080.368» سهماً بقيمة اسمية قدرها «1» درهم للسهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية».